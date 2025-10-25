Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 25 ottobre 2025, i Pesci si confrontano con l'arcano maggiore della Luna. Questa carta simbolizza il mistero dell'inconscio, rivelando ombre e riflessi che abitano il nostro mondo interiore. La Luna, con il suo bagliore sfumato, invita a esplorare ciò che si nasconde oltre la superficie quotidiana, popolata da sogni e intuizioni. È un invito a camminare sul sottile confine tra realtà e immaginazione.

L'energia della Luna pervade i Pesci, un segno naturalmente intuitivo e sensibile. L'influenza di questa carta risuona profondamente con la vostra tendenza a sondare le profondità dell'anima.

Alcune verità potrebbero emergere velate, lasciando spazio a dubbi e incertezze che richiedono un'analisi paziente e riflessiva. Tuttavia, ciò vi offre l'opportunità di fare pace con le parti più nascoste di voi stessi, trasformando le ombre in luce.

Parallelismi con altre culture

Esplorando il simbolismo della Luna, possiamo guardare alla cultura yoruba e al sistema divinatorio dell'Ifá, dove l'interazione tra il visibile e l'invisibile guida verso la verità spirituale. Nel mito cinese della fenice, la rinascita dalle ceneri sottolinea il potere della trasformazione interiore, concetto presente anche nella carta della Luna che rappresenta la metamorfosi spirituale. Nella tradizione dei nativi americani, il lupo che ulula alla luna richiama all'importanza del collegamento tra terzo occhio e saggezza ancestrale, un concetto che risuona nelle aspirazioni intuitive dei Pesci.

In India, la dea Chandra personifica la Luna, esitando tra l'illusione e la verità, interpretazioni che si ritrovano vividamente nei sogni e nelle visioni del segno dei Pesci.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciate la vostra intuizione lunare

L'oroscopo dei tarocchi vi suggerisce di abbandonarvi alla vostra capacità innata di percepire oltre i sensi tradizionali. Considerate di tenere un diario dei sogni, in cui annotare le immagini che emergono nel dormiveglia; spesso, esse contengono messaggi preziosi nascosti nel linguaggio dell'inconscio. Permettete alla vostra immaginazione di fluire senza freni attraverso l'arte o la scrittura, canali potenti per esplorare l'inquadratura simbolica della Luna.

Infine, trascorrete del tempo in compagnia di amici fidati, condividendo le vostre sensazioni e impressioni che si agitano sotto la superficie. L'accettazione della vostra natura intuitiva vi guiderà in modi che non immaginate e aprirà un percorso di profonda introspezione e crescita personale.