Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 25 ottobre 2025, gli Scorpione vengono guidati dall'arcano maggiore della Morte. Questa carta, spesso fraintesa, rappresenta la trasformazione e la fine di un ciclo. L'immagine della Morte non è quella di un giudice severo, ma di una forza inevitabile che porta il cambiamento necessario e la rinascita dalla fine stessa. In verità, la Morte nel tarocco fa eco al continuo ciclo della vita, dove la distruzione rappresenta il preludio a nuove creazioni e illuminazioni.

Il segno dello Scorpione, noto per la sua profondità emotiva e capacità di rigenerazione, può trarre grande insegnamento da questa carta.

Voi Scorpione comprenderete meglio di chiunque altro che per trasformarsi è necessario lasciare andare ciò che non serve. Oggi sarete chiamati a riflettere su aspetti della vostra vita che richiedono un cambiamento radicale. Questa è l'opportunità per rinascere da ceneri, con una nuova consapevolezza e una forza rinnovata. Abbracciare la trasformazione vi permetterà di esplorare nuovi territori personali con una mente aperta e un cuore libero.

Parallelismi con altre culture

Nel sistema di credenze Yoruba, il concetto di trasformazione è centrale nella figura di Òsun, la dea dell'amore e della fertilità, che spesso guida i suoi devoti attraverso cambiamenti significativi per portare ad una crescita personale.

In Cina, il simbolismo della fenice, che risorge dalle proprie ceneri, simboleggia la rinascita e la trasformazione; tale creatura leggendaria incarna bene il potenziale rigenerativo dello Scorpione influenzato dalla carta della Morte. Anche nella mitologia greca, il mito del viaggio di Perseo attraverso la sua evoluzione personale rappresenta l'archetipo della trasformazione attraverso le sfide affrontate.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accettate il cambiamento con coraggio

L'oroscopo dei tarocchi di oggi vi suggerisce di accogliere il cambiamento come una forza positiva. Lasciatevi guidare dalla trasformazione, permettendo al vostro spirito di rilasciare tensioni e blocchi passati.

Meditate sulla possibilità di chiudere capitoli vetusti per aprirne di nuovi; questa pratica può portare una grande sensazione di sollievo e freschezza. È il momento ideale per riconsiderare piani e priorità, abbandonando ciò che appesantisce e accogliendo opportunità inedite. La volontà di accogliere l'ignoto con fiducia segnerà la differenza tra restare stagnanti e evolvere profondamente, rendendo la vostra vita più ricca e significativa.