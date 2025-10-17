Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 17 ottobre 2025, i Pesci esplorano la profondità dell'arcano maggiore del Mondo, una carta che simboleggia il compimento, l'armonia e la chiusura di cicli importanti. Questa figura rappresenta l'unione degli opposti e la realizzazione definitiva dei desideri. Nella raffigurazione del Mondo, una figura androgina danza entro una corona d'alloro, simbolo di vittoria e unità; essa tiene in mano un bastone, strumento di equilibrio tra forze cosmiche e terrestri. Per i Pesci, questa è una chiamata a celebrare le convergenze della vostra vita e a riconoscere le sincronicità dell'universo.

Nel contesto dei Pesci, il Mondo vi invita oggi a fermarvi un momento per guardare il panorama delle vostre esperienze e realizzi significativi. Questo giorno potrebbe far emergere una consapevolezza di quanto abbiate realizzato e di come le vostre azioni abbiano contribuito a costruire il vostro destino. Vi trovate in un punto in cui le riflessioni passate si fondono con la visione del futuro. La vostra inclinazione naturale all'introspezione vi porterà a comprendere come i vari aspetti della vostra vita siano in armonia, pronti ad aprire nuove porte verso il futuro. Ogni esperienza è intrecciata, rendendo il vostro viaggio unico e completo.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura induista, l'idea di un ciclo completo e di un'unità armoniosa può essere paragonata alla concezione del Samsara, il flusso incessante del ciclo di nascita, vita e morte.

Questo concetto riflette l'interconnessione e l'equilibrio del ciclo della vita, che culminano nella Moksha, la liberazione e l'unione con il tutto. All'interno della mitologia norrena, il cerchio rappresenta Yggdrasill, l'albero del Mondo, che collega e sostiene i diversi livelli dell'esistenza, simboleggiando l'unità tra cielo, terra e sotto-mondo. In questo modo, la carta del Mondo è analoga al concetto cinese di Yin e Yang, dove le forze opposte e complementari operano insieme per creare equilibrio cosmico. In tutte queste tradizioni, si celebra la ciclicità e la totalità dell'universo.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciate la completezza

L'oroscopo dei tarocchi vi propone di considerare l'insegnamento del Mondo nella vostra vita quotidiana.

Pensate a come le vostre azioni e decisioni oggi potrebbero portare a un senso di compimento. Dedicatevi a progetti che vi permettano di integrare diverse parti di voi stessi, riconoscendo che siete in una fase di connessione e fusione interiore. Forse la giornata vi offrirà opportunità per festeggiare i vostri traguardi, connettendovi con amici e familiari che condividono la vostra gioia e il vostro percorso. Ricordatevi che l'unità e l'armonia sono forze potenti nelle vostre mani, pronte a guidarvi verso nuovi inizi e scoperte rivelatrici. Le stelle vi incoraggiano a vedere il Mondo non come un limite, ma come lo sfondo delle vostre infinite possibilità.