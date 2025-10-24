Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 24 ottobre 2025, per i Pesci emerge la Luna, un arcano maggiore che guida attraverso i misteri della psiche e le zone meno illuminate della coscienza. Simbolo di illusioni e sogni, la Luna svela una realtà più sottile e incoraggia l'esplorazione dei sentimenti nascosti. Rappresentata da un paesaggio notturno, spesso accompagnata da un sentiero tortuoso bagnato dal suo pallido chiarore, la carta invita a fare amicizia con l'incerto.

Per i Pesci, naturalmente inclini all'immaginazione, la Luna oggi risuona come una melodia familiare.

La vostra sensibilità può essere una guida affidabile per navigare in acque poco chiare. La carta della Luna richiama la vostra natura intuitiva, sollecitando uno sguardo più profondo sui vostri sogni e sulle vostre intuizioni. Questo potrebbe essere il momento ideale per dedicarsi a pratiche contemplative come la meditazione o il journaling, per esplorare ciò che solitamente rimane in ombra nella vostra mente.

Parallelismi con altre culture

Nelle pratiche spirituali dei nativi americani, la Luna è vista come la grande Iniziatrice. Un tempo per i cerchi della Luna piena in cui la comunità si riunisce per ricevere visione e saggezza. Analogamente, nel sistema Ifá Yoruba, dove le forze della natura si manifestano attraverso divinità conosciute come Orisha, la Luna rappresenta la dea Yemaya, protettrice delle acque e della maternità, che incoraggia la riflessione interiore.

In India, Chandraghanta, la terza forma della dea Durga, è connessa alla Luna ed è celebrata per la sua capacità di portare equilibrio alle confusione della mente e protezione contro le paure dell'ignoto. Queste tradizioni, ognuna nelle loro manifestazioni uniche, suggeriscono quanto sia universale il potere della Luna di guidare e illuminare strade nascoste della mente e del cuore.

Consiglio delle stelle per i Pesci: esplorate le profondità

L'oroscopo dei tarocchi vi offre l'opportunità di abbracciare i messaggi della Luna con serenità. Considerate di usare la giornata per entrare in contatto con le vostre emozioni più autentiche e concedetevi la libertà di immaginare senza limiti. Potreste scoprire che una passeggiata sotto la luce della luna vi offrirà ispirazione oppure che scrivere i vostri pensieri notturni vi consentirà di dare forma ai vostri sogni.

La vostra empatia può essere uno strumento straordinario per raggiungere una comprensione più ampia, capace di alimentare la vostra crescita personale. Fidatevi della vostra intuizione, serbandola come una lanterna nelle notti più buie: vi condurrà verso nuove meraviglie interiori.