Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 31 ottobre 2025, gli Acquario si trovano a danzare al ritmo dell'arcano maggiore del Matto. Questa carta è simbolo di libertà, cambiamento e curiosità inesauribile. Rappresenta il viaggiatore che, senza bagagli pesanti, si avventura verso l'ignoto con la spensieratezza di chi abbraccia il nuovo senza paura. Il Matto sprigiona la forza dell'inizio come un'alba che non conosce il crepuscolo. Il suo spirito incarna l'idea che ogni giorno offra il potenziale infinito del nuovo, una tela bianca da riempire.

Per l'Acquario, il Matto rappresenta un invito a lasciarsi andare, seguire il proprio istinto e considerare nuove direzioni di pensiero. La vostra natura curiosa e innovativa è perfettamente in sintonia con l'energia del Matto. Oggi, potreste riscontrare una particolare attrazione verso esperienze che rompono la routine, allargando gli orizzonti personali e abbracciando idee che, pur sembrando bizzarre, potrebbero portare a scoperte sorprendenti. Lasciatevi ispirare dal coraggio del Matto, cercando di vivere con leggerezza senza preoccuparvi eccessivamente del domani.

Parallelismi con altre culture

Analizzando altre culture, il concetto di libertà e nuovo inizio presente nel Matto può essere paragonato a quello del "Trickster" nelle tradizioni dei nativi americani, una figura che incarna la ribellione e il rinnovamento.

Un Trickster come "Coyote" sfida le normali regole della società, esattamente come il Matto sovverte i confini del convenzionale. In Africa occidentale, il dio Ehyeh della mitologia Yoruba incarna la stessa energia di scoperta e cambiamento, provocando l'abisso della consapevolezza da cui nasce il nuovo mondo. In Asia, la figura cinese del "Viandante" riflette l'indagine continua e la libertà di esplorazione, puntando alla crescita interiore attraverso il viaggio. Inoltre, nel teatro giapponese Noh, il "Kyogen", con i suoi elementi comici e di rottura, incarna lo spirito di questo arcano, suggerendo che nella leggerezza si nasconde spesso una profonda saggezza.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: abbracciate il nuovo con audacia

L'oroscopo dei tarocchi vi esorta a seguire il cammino del Matto, permettendo al vento del cambiamento di guidarvi. Considerate l'idea di intraprendere attività che stimolino la vostra creatività, come seguire un corso di qualcosa che avete sempre desiderato esplorare o abbracciare una nuova filosofia. Che si tratti di una semplice passeggiata in un luogo inesplorato o di una conversazione con persone nuove, abbracciate l'imprevedibilità. L'arcano maggiore vi invita a ricordare che la vita è un viaggio, e ogni esperienza è un'opportunità per crescere e scoprire aspetti inesplorati del vostro essere. Non irrigiditevi nella comfort zone; oggi è un giorno per osare.