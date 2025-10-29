L'oroscopo del lavoro di novembre 2025 assegna cinque stelle a Toro e Capricorno che avranno concentrazione, mentre tre e mezzo al Leone che dovrà evitare confronti diretti con colleghi o superiori.

Segni di Fuoco

Ariete: le energie di Marte e del Sole vi rendono impetuosi, ma Mercurio retrogrado vi invita a non bruciare le tappe. Gestite i progetti con metodo e non lasciatevi distrarre dalle polemiche. Votazione: ⭐⭐⭐⭐ — Buone opportunità se dosate la forza.

Leone: un mese di prove, la pazienza sarà il vostro alleato più prezioso. Evitate i confronti diretti con colleghi o superiori, preferendo la diplomazia.

Giudizio: ⭐⭐⭐½ — Costanza e compostezza vi porteranno avanti.

Sagittario: con Marte nel segno dal 5, l’energia torna a scorrere potente. Le idee si moltiplicano, ma serve disciplina per concretizzarle. Non fate tutto da soli. Votazione: ⭐⭐⭐⭐½ — Spinta creativa e spirito d’iniziativa vincenti.

Segni di Terra

Toro: novembre vi offre stabilità e concentrazione. Giove e Saturno vi proteggono: è il momento giusto per consolidare posizioni o chiedere riconoscimenti. Giudizio: ⭐⭐⭐⭐⭐ — Affidabili, solidi e rispettati. Avanzate con fiducia.

Vergine: siete precisi e risoluti, ma potreste sentire un po’ di pressione. Mercurio retrogrado potrebbe ritardare decisioni, ma a fine mese tutto si sblocca. Votazione: ⭐⭐⭐⭐ — Rallentamenti momentanei, poi buone notizie.

Capricorno: il lavoro richiede serietà e concentrazione, ma i risultati non tardano. Ottimo mese per chi gestisce team o progetti a lungo termine. Giudizio: ⭐⭐⭐⭐⭐ — Concretezza e rigore vi rendono vincenti.

Segni di Aria

Gemelli: Mercurio retrogrado può creare qualche malinteso, rivedete documenti, accordi e scadenze. A fine mese ritroverete chiarezza e ritmo. Votazione: ⭐⭐⭐ — Non tutto filerà liscio, ma la prontezza vi salverà.

Bilancia: Venere nel vostro segno fino al 30 vi aiuta a gestire i rapporti professionali con eleganza. Potrebbero arrivare nuove collaborazioni. Giudizio: ⭐⭐⭐⭐½ — Successo attraverso il dialogo e la grazia.

Acquario: Plutone vi spinge a cambiare rotta o a liberarvi da situazioni stagnanti.

Anche se non tutto è chiaro, la visione è giusta. Votazione: ⭐⭐⭐½ — Trasformazione in corso: serve coraggio.

Segni di Acqua

Cancro: Giove nel vostro segno, seppur retrogrado, vi protegge dalle incertezze. Le vostre idee possono attirare consensi, ma meglio attendere per firmare contratti. Giudizio: ⭐⭐⭐⭐ — Crescita lenta ma costante: fidatevi del tempo.

Scorpione: il Sole nel vostro segno vi rende magnetici e determinati. Novembre è il vostro mese di potere: potete ribaltare situazioni professionali con lucidità e intuito. Votazione: ⭐⭐⭐⭐⭐ — Leadership e controllo assoluti. Periodo d’oro.

Pesci: con Saturno e Nettuno nel segno, siete visionari ma anche pratici. Grandi progressi nei progetti creativi o umanitari. Giudizio: ⭐⭐⭐⭐½ — Sensibilità e saggezza al servizio del successo.