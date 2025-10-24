L'oroscopo della fortuna di novembre 2025 assegna cinque quadrifogli al Sagittario e al Cancro che avrà buone opportunità, mentre vanno tre quadrifogli all'Ariete che dovrebbe essere più prudente nelle scelte economiche.

Segni di Fuoco

Ariete – Il mese vi chiede di misurare l’impulso. Marte in Sagittario riaccende la voglia di vincere, ma Giove retrogrado vi invita alla prudenza nelle scelte economiche. Le opportunità arriveranno solo se avrete pazienza: la fortuna vi premia dopo il 20.

Leone – Il vostro carisma cresce giorno dopo giorno. Il Sole in Scorpione vi fa scavare nel profondo, ma dal 22 con l’arrivo in Sagittario tornate a brillare.

La fortuna arriva tramite contatti, visibilità e riconoscimenti meritati. Non forzate: lasciate che siano gli altri ad accorgersi di voi.

Sagittario – Con Marte nel vostro segno e Venere favorevole, novembre è il vostro mese d’oro. La fortuna corre al vostro fianco, ma non con leggerezza: Saturno vi chiede costanza. Dal 22 il Sole entra nel vostro segno e vi offre energia e nuove occasioni. Agite!

Simboli di Terra

Toro – Giove in Cancro e Urano nel vostro segno vi sostengono con stabilità. Sebbene il Sole opposto fino al 22 crei qualche frizione, le stelle vi premiano se rimanete fedeli ai vostri valori. Fortuna nelle relazioni e nelle idee che portano risultati concreti.

Vergine – Un mese illuminato!

Mercurio e Saturno vi aiutano a gestire con intelligenza ogni imprevisto. L’amore trova equilibrio, e sul lavoro arriva un segno tangibile di successo. Ogni decisione presa ora getta basi solide per il futuro.

Capricorno – Novembre vi offre una fortuna silenziosa ma efficace. Plutone vi stimola a liberarvi da vecchie paure, mentre Saturno e Nettuno in ottimo aspetto vi guidano a consolidare progetti e alleanze. Cercate le vie lente ma durature: il risultato sarà concreto.

Segni di Aria

Gemelli – Mercurio retrogrado potrebbe creare un po’ di confusione nei primi venti giorni. La fortuna arriva solo con chiarezza e calma: attenzione ai contratti e alle parole. Dal 22, con il Sole in Sagittario, riprendete ritmo e leggerezza.

Bilancia – Dopo un ottobre intenso, novembre vi porta più equilibrio. Venere in Scorpione vi aiuta a guardare in profondità, e Giove in Cancro regala stabilità domestica o professionale. Fortuna nelle relazioni e nei progetti condivisi.

Acquario – Plutone nel vostro segno vi trasforma dentro, ma anche la fortuna si muove con voi. Novembre è un mese di scoperte e nuove strategie. La chiave sta nel lasciar andare il controllo e accettare ciò che arriva: la sorte premia la flessibilità.

Simboli di Acqua

Cancro – Giove nel vostro segno, anche se retrogrado, vi dona protezione e buone opportunità. Il Sole e Venere in Scorpione potenziano il fascino e le alleanze. La fortuna si manifesta tramite persone care e piccoli colpi di fortuna inaspettati.

Scorpione – Siete i protagonisti assoluti del mese. Con Sole, Mercurio e Venere nel vostro segno, ogni porta può aprirsi: amore, carriera e benessere rispondono ai vostri desideri. La fortuna non vi sfugge, ma va gestita con equilibrio e umiltà.

Pesci – Saturno e Nettuno nel vostro segno creano un’armonia rara. Il trigono con Urano e Giove vi regala stabilità, intuizione e occasioni favorevoli. È il mese perfetto per concretizzare sogni e ricevere riconoscimenti.