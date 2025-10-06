Un'altra settimana è pronta per essere vissuta e l'oroscopo dal 13 al 19 ottobre 2025 preannuncia vicende al cardiopalma. La settimana inizia con il piede giusto, ossia con Luna in Cancro. La prima posizione all'interno della classifica di queste sette giornate ottobrine è occupata dal Cancro, ma sarà un buon periodo anche per Leone, Gemelli e Pesci. Male, invece, l'Ariete, posizionato fra gli ultimi posti in graduatoria.

Classifica e oroscopo settimanale dal 13 al 19 ottobre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Ariete – La prossima settimana non sarà priva di ostacoli.

Avrete diverse faccende da affrontare e il lavoro rischierà di assorbire gran parte delle vostre energie. L’autunno vi ha reso più vulnerabili e meno produttivi del solito, facendovi sentire quasi rallentati nei vostri obiettivi. C'è da dire, che proprio quando vi sembrerà di non avere più la forza di reagire inizierà a profilarsi un cambiamento che vi aiuterà a ritrovare la fiducia in voi stessi. Vi accorgerete di avere qualità che gli altri noteranno e apprezzeranno. Questo vi darà la possibilità di avanzare richieste o di farvi valere in ambito professionale. Alcuni di voi si stanno preparando a un trasferimento: l’idea di un nuovo inizio è stimolante, ma richiederà sacrifici e capacità di adattamento.

1️⃣1️⃣- Capricorno – Sarà una settimana complessa soprattutto per i più giovani o per chi sta cercando un impiego. Vi sentirete come bloccati, con la sensazione che i vostri sforzi non portino subito i risultati sperati. Nonostante ciò, avete in mente progetti validi, anche se la realtà vi costringerà ad affrontare ostacoli imprevisti. È il momento di dimostrare che siete capaci di ribaltare la situazione e di non lasciarvi condizionare dal pessimismo altrui. In famiglia e in amore, invece, ci sarà maggiore stabilità: la complicità con il partner vi aiuterà a superare i momenti di stanchezza. Ritrovare passione e calore nelle relazioni vi permetterà di affrontare le giornate con più leggerezza.

1️⃣0️⃣- Sagittario – Vi attende una settimana caotica, fatta di impegni, imprevisti e qualche disguido che vi metterà a dura prova. Non mancheranno ritardi, problemi burocratici o questioni che richiederanno più tempo del previsto. L’aspetto più delicato sarà mantenere la calma nei rapporti familiari, evitando di cadere in discussioni sterili. È importante ricordare che ogni persona ha un proprio punto di vista e non vale la pena sprecare energie in polemiche infinite. Verso la fine della settimana la tensione si allenterà e riuscirete a mettere ordine, archiviando ciò che vi ha creato disagio. Per alcuni nati sotto questo segno potrebbero esserci decisioni drastiche in amore, soprattutto se la relazione non dà più ciò che si cerca.

9️⃣- Bilancia – L’inizio della settimana sarà determinante e vi troverete a dover dimostrare quanto valete. Non lasciate che le circostanze vi mettano all’angolo: mostrate sicurezza e capacità organizzativa. Potrebbe riaffacciarsi qualcuno dal passato, forse un ex collega o una persona con cui avevate interrotto i rapporti. Per i single, ci sarà la possibilità di nuove conoscenze, anche attraverso i social, ma sarà importante procedere con prudenza. Con il passare dei giorni ritroverete chiarezza e ottimismo, riuscendo a fare luce su questioni rimaste sospese. Sul lavoro arriveranno soddisfazioni e anche in famiglia i rapporti si rasserenano. Se ci sono state tensioni con i figli o con persone care, la pace sarà finalmente a portata di mano.

8️⃣- Acquario – L’inizio della stagione non è stato facile, e molti di voi si sono sentiti rallentati da un senso di incertezza e di confusione. La nuova settimana porterà però un netto miglioramento: avrete più lucidità mentale e una rinnovata energia fisica. Sentirete di aver chiuso con pesi del passato e sarete pronti a ricominciare con maggiore determinazione. Anche sul piano sentimentale arriveranno novità significative, con la possibilità di dare più spazio al dialogo e alla passione. Non mancheranno occasioni per concedervi qualche gratificazione personale, magari con acquisti che desideravate da tempo. L’attesa e i sacrifici fatti finora inizieranno a dare i primi frutti.

7️⃣- Scorpione – La settimana partirà lentamente, lasciandovi la sensazione di non avere tutto sotto controllo.

I problemi legati alle spese continueranno a darvi pensiero: tra bollette, mutui e uscite varie, sarà difficile vedere il conto in ordine. Questo potrebbe portarvi a momenti di scoraggiamento, ma non dovete permettere che l’ansia vi sovrasti. Evitate di circondarvi di persone pessimiste o poco trasparenti: la loro energia rischierebbe di influenzarvi negativamente. Con l’avvicinarsi del weekend l’atmosfera cambierà e potrete contare su una maggiore leggerezza. Potrebbero esserci piccoli spostamenti o commissioni da sbrigare, ma tutto sembrerà più semplice. In amore la situazione resterà ferma, ma senza particolari difficoltà.

6️⃣- Toro – Per voi sarà una settimana all’insegna della perseveranza.

La frase che meglio vi rappresenterà sarà “chi la dura la vince”, perché con la vostra determinazione riuscirete ad andare oltre gli ostacoli. Sul fronte sentimentale le emozioni saranno più intense e avrete voglia di vivere momenti profondi con la persona amata. Le giornate di martedì e mercoledì saranno particolarmente favorevoli: vi sentirete motivati e pronti a rischiare anche su terreni nuovi. Non mancheranno movimenti interessanti, come partenze o arrivi inattesi, che daranno un tocco speciale alla settimana. L’unico consiglio è di proteggervi meglio dai malanni di stagione, evitando raffreddori e piccoli fastidi alla gola.

5️⃣- Vergine – Nei prossimi giorni dovrete prestare attenzione alle spese, perché la tentazione di concedervi qualche sfizio sarà forte.

L’umore non sarà sempre stabile e vi capiterà di alternare momenti di entusiasmo a fasi di malinconia. Avrete comunque la possibilità di chiarire situazioni importanti, sia in amore che nel lavoro, e mettere dei punti fermi che vi daranno maggiore sicurezza. Per alcuni non mancheranno uscite piacevoli, inviti o incontri che movimenteranno la settimana. Chi è più avanti con l’età dovrà prestare particolare attenzione alla salute e alle piccole precauzioni quotidiane.

4️⃣- Pesci – La settimana vi presenterà delle occasioni interessanti, soprattutto in ambito lavorativo o creativo, ma dovrete dimostrare di saperle cogliere con prontezza. Il rischio sarà quello di lasciarvi prendere dalla pigrizia o dalla tendenza a rimandare, che vi farà perdere opportunità preziose.

Non abbiate paura di assumervi delle responsabilità, perché è proprio da queste che nasceranno i vostri successi futuri. Per quanto riguarda i sentimenti, chi è single potrebbe non sentirsi ancora pronto a una relazione e preferirà dedicarsi ad altri progetti. Questo atteggiamento non è un limite, ma una scelta che vi permetterà di concentrarvi su ciò che conta davvero in questo momento.

3️⃣- Gemelli – Nonostante le critiche che riceverete da più parti, saprete difendervi e trovare le soluzioni giuste. Il vostro punto debole resta l’amore: chi è solo da molto tempo faticherà ancora a fare nuovi incontri se non si deciderà a esporsi di più. Anche sul lavoro e nella vita personale sarà importante non restare troppo chiusi, ma imparare ad allacciare contatti utili che potrebbero aprire porte inaspettate.

Chi studia dovrà impegnarsi molto per superare prove non semplici, ma il vostro impegno vi darà ottimi risultati. In coppia ci sarà più romanticismo e voglia di condividere.

2️⃣- Leone – Finalmente vivrete una settimana di recupero e di slancio. Vi sentirete carichi di energia e desiderosi di dedicarvi a voi stessi. Avrete giornate particolarmente favorevoli verso la fine della settimana, che vi consentiranno di brillare e di essere notati. Approfittatene per concedervi cure estetiche o semplicemente per ritrovare il piacere di sentirvi bene nel vostro corpo. Sul piano sociale e amoroso sarete al centro dell’attenzione, con momenti di forte passione e conferme importanti da parte del partner.

Chi cerca lavoro potrebbe ricevere una chiamata o una proposta part-time da valutare con attenzione. Dal punto di vista economico si intravedono movimenti positivi che vi restituiranno ottimismo.

1️⃣- Cancro – Dopo un periodo complicato, la nuova settimana segnerà per voi un miglioramento tangibile. Avrete la sensazione di uscire finalmente da una fase di buio e di confusione, ritrovando equilibrio e voglia di fare. I rapporti con genitori, colleghi o figli che vi avevano messo alla prova inizieranno a distendersi e vi sentirete meno sotto pressione. Sarà importante non esagerare con gli impegni, perché rischiate di stancarvi troppo. Avrete comunque modo di divertirvi e di vivere serate piacevoli, con la possibilità di riscoprire un’intesa speciale con chi vi sta accanto.