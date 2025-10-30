L’oroscopo settimanale dal 3 al 9 novembre 2025 racconta una fase dominata dalle influenze di Sole e Mercurio in Scorpione, che portano introspezione, intensità e desiderio di verità. È una settimana che favorisce la concentrazione e le scelte ponderate, ma che richiede anche sincerità e trasparenza. I segni di Terra e d’Acqua trovano terreno fertile per realizzare progetti e consolidare legami, mentre i segni di Fuoco e d’Aria dovranno gestire qualche tensione emotiva e imparare ad accettare ciò che non possono controllare.

La Luna crescente aggiunge sfumature di sensibilità e desiderio di costruzione: è il momento perfetto per chi desidera mettere ordine nella propria vita, lasciando andare ciò che pesa e creando spazio per il nuovo.

Le giornate centrali saranno ideali per definire strategie, mentre il weekend porterà un’ondata di emozioni sincere e rivelazioni interiori.

La parola chiave di questa settimana è rigenerazione: chi saprà accogliere il cambiamento con fiducia scoprirà che ciò che sembrava un ostacolo è in realtà una porta verso un nuovo equilibrio.

Previsioni astrologiche dal 3 al 9 novembre 2025 con posizioni: Scorpione e Capricorno ai vertici della classifica settimanale

1° Scorpione: settimana intensa e risolutiva. Siete al centro della scena astrale e potete finalmente ottenere risposte che aspettavate da tempo. La vostra lucidità mentale è al massimo e vi permette di affrontare ogni sfida con sicurezza. In amore siete intensi e magnetici, e chi vi circonda resta affascinato dalla vostra energia.

Nel lavoro arrivano conferme e riconoscimenti meritati.

2° Capricorno: siete in una fase di grande concretezza e visione a lungo termine. Ogni passo è ponderato e mirato, e questo vi porta risultati solidi. Le stelle vi aiutano a costruire con calma ma determinazione. In ambito affettivo, ritrovate la stabilità che vi mancava: i legami diventano più profondi e consapevoli. Il weekend regala armonia e soddisfazione personale.

3° Vergine: la settimana è all’insegna dell’efficienza e della serenità. Siete più organizzati del solito e riuscite a gestire ogni situazione con equilibrio. Sul piano emotivo, tornate a fidarvi di voi stessi e dei vostri tempi. Una conversazione sincera chiarirà un malinteso.

Le stelle vi premiano per la costanza e la discrezione.

4° Toro: energia stabile e cuore sereno. Vi sentite più sicuri, come se finalmente tutto trovasse un ritmo armonioso. Ottimo momento per curare le relazioni e per dare forma concreta a un progetto che coltivate da tempo. Le giornate centrali della settimana sono ideali per firmare accordi o prendere decisioni importanti.

5° Bilancia: siete in una fase di dolce equilibrio, ma con qualche piccola incertezza emotiva. Venere vi regala grazia e capacità di mediazione, anche nei momenti più complessi. Vi avvicinate alle persone con empatia e sensibilità. È una settimana di armonizzazione, dove ogni scelta nasce da una riflessione profonda.

6° Leone: il vostro fuoco interiore torna a brillare dopo un periodo di stanchezza.

Siete pronti a riprendere in mano ciò che avevate lasciato in sospeso, ma con maggiore consapevolezza. Le stelle vi consigliano di ascoltare di più il cuore e meno l’orgoglio. In amore tornano la passione e il coraggio di esprimervi.

7° Ariete: settimana vivace ma da gestire con attenzione. Le energie sono forti ma altalenanti, e potreste alternare momenti di grande entusiasmo a fasi di impazienza. Le stelle vi invitano a non forzare le situazioni e a canalizzare l’energia in qualcosa di costruttivo. Nel weekend arriva un segnale positivo che riaccende la fiducia.

8° Pesci: la vostra sensibilità è un dono, ma questa settimana vi rende più sensibili del solito. Alcune situazioni affettive vi toccano nel profondo, e potreste sentirvi un po’ confusi.

Le stelle suggeriscono prudenza nelle decisioni e di affidarvi all’intuito. Il fine settimana porta dolcezza e momenti di connessione autentica.

9° Sagittario: l’umore è fluttuante e la concentrazione non sempre vi accompagna. Avete voglia di libertà, ma il cielo vi chiede di fermarvi e riflettere. Un piccolo rallentamento si rivelerà prezioso per mettere a fuoco le vostre priorità. In amore serve più ascolto e meno fretta.

10° Acquario: potreste sentirvi meno energici del solito e desiderosi di cambiare ritmo. Le stelle favoriscono momenti di pausa e riflessione e a non pretendere troppo da voi stessi. È una settimana che richiede introspezione e ricarica. Sul lavoro meglio evitare discussioni inutili.

Nel weekend un incontro o una conversazione riaccende la motivazione.

11° Cancro: la sensibilità è alta e le emozioni richiedono ascolto e pazienza. Vi sentite un po’ sopraffatti da responsabilità e nostalgie, ma le stelle vi invitano a guardare avanti. La Luna vi aiuta a riconnettervi con ciò che conta davvero: la serenità arriverà, a patto che non vi chiudiate nei vostri pensieri.

12° Gemelli: settimana dispersiva e un po’ caotica. La mente corre in mille direzioni e vi risulta difficile concentrarvi. Le stelle vi chiedono di rallentare, di ascoltare e di ritrovare un ordine interiore. Evitate le decisioni affrettate: tutto ciò che nasce ora richiede tempo e pazienza. Nel weekend il silenzio diventa il vostro alleato migliore.