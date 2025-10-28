Nel mese di novembre, l'oroscopo dei Pesci e della Smorfia napoletana si concentra sul misterioso numero 47, conosciuto come 'o muorto. Questo simbolo rappresenta il ciclo infinito di morte e rinascita, tema universale che affonda le sue radici nella nostra cultura come in molte altre. In una città vivida e intensa come Napoli, 'o muorto non è solo un presagio di fine, ma piuttosto un emblematico portale verso nuove opportunità, proprio come il cambiamento di stagione che ci invita a guardare avanti.

I Pesci, con la loro natura emotiva e sensibile, troveranno nel numero 47 un potente alleato per esplorare le profondità del loro mondo interiore.

Spesso associato con la trasformazione e il passaggio, questo simbolo offre una riflessione sulla capacità dei Pesci di adattarsi e di rigenerarsi da qualsiasi situazione. Vi aspetta un mese in cui il cambiamento sarà il protagonista: un'opportunità per lasciare andare ciò che non serve più e aprire il cuore a nuove avventure. La vostra empatia innata fungerà da faro per guidarvi attraverso le acque tumultuose di novembre, permettendovi di connettervi a livelli più profondi con voi stessi e gli altri.

Parallelismi con altre culture: la trasformazione nel mondo

Parallelamente alla Smorfia napoletana, molte culture attribuiscono grande valore alla trasformazione come simbolo di crescita personale e spirituale.

In Egitto, il mito di Osiride racconta del dio morto e risorto, rappresentando la ciclicità della vita e il potere della rigenerazione. Questo mito antico enfatizza la capacità di risorgere, simboleggiando la rinascita delle proprie idee e aspirazioni. In Irlanda, la celebrazione di Samhain, che segna la fine del raccolto e l'inizio dell'inverno, è vista come un periodo di riflessione e di trasformazione spirituale, dove il passaggio tra i mondi è più sottile.

Molto più a est, il concetto di "Samsara" è centrale nelle filosofie orientali del Buddismo e dell'Induismo, rappresentando il ciclo di morte e rinascita che ogni anima attraversa. I Pesci possono trovare ispirazione in queste tradizioni, imparando che ogni fine porta con sé un nuovo inizio e che ogni momento di crisi è un'opportunità per una metamorfosi personale.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciare il cambiamento

In questo mese carico di simbolismi e nuove possibilità, il consiglio delle stelle ai Pesci è di abbracciare il cambiamento con fiducia. Non temete la trasformazione: ciascun cambiamento può portare un'evoluzione che vi avvicina di più al vostro vero sé. Lasciatevi ispirare dalla storia di Osiride e dalla filosofia del Samsara, sapendo che dentro di voi risiede il potere di rinascere, indipendentemente dalle sfide.

Siate pronti a esplorare nuovi orizzonti emotivi, lasciando alle spalle realtà obsoleta. Ascoltate il vostro intuito, spesso infallibile, di cui i Pesci sono i maestri, e seguite il vostro sentiero con il cuore aperto agli equilibri naturali della vita.

Apprezzate ogni fase della metamorfosi personale, essa vi guiderà verso un futuro di consapevolezza e realizzazione.

Il mantra del mese per i Pesci: “Ogni chiusura è l'inizio di una meravigliosa rinascita”. Questa massima vi accompagnerà mentre navigate nelle sfide di novembre, ricordandovi sempre la bellezza della resilienza e del cambiamento.