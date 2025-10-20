Nell'oroscopo di oggi, lunedì 20 ottobre 2025, i nati sotto il segno del Sagittario scoprono di essere influenzati dal numero 10 della Smorfia napoletana, che rappresenta 'e fasule, i fagioli. Simbolo di fertilità e abbondanza, i fagioli evocano l'immagine di una mensa ricca e di una vita prosperosa. I fagioli hanno un antico significato di nutrimento che va oltre il semplice cibo: simboleggiano l'energia che muove le azioni e illumina il percorso quotidiano. 'E fasule portano fortuna e promettono un raccolto abbondante in senso figurato e, talvolta, letterale.

Il Sagittario, spirito avventuroso e desideroso di esplorazione, troverà nel numero della Smorfia napoletana un potente alleato per la giornata. Questa energia di abbondanza favorisce nuove occasioni, dove intraprendere strade non ancora percorse e accogliere con entusiasmo le possibilità future diventa naturale e allettante. Oggi potreste ricevere notizie di una nuova opportunità o di una sfida da affrontare, ma con 'e fasule a guidarvi, le possibilità di successo sono grandi.

Fagioli e abbondanza: un simbolo universale tra le culture

I fagioli non sono solo un simbolo nella tradizione napoletana; diverse culture nel mondo li considerano simboli di fortuna e abbondanza. In Cina, il fagiolo rosso è considerato portafortuna e viene spesso utilizzato nei riti per attirare benedizioni e prosperità.

Anche nelle culture africane, i legumi come i fagioli sono visti come doni degli dei, simbolo di fertilità della terra e abbondanza. Rituali e leggende tramandano la credenza che piantare fagioli possa richiamare pioggia e buoni raccolti.

In Sud America, la tradizione vuole che portare addosso semi di fagioli protegga dalla malasorte e garantisca una vita lunga e fruttuosa. Perfino in Giappone, durante la celebrazione del setsubun, i fagioli vengono gettati per allontanare gli spiriti maligni e favorire l'arrivo di un periodo prospero. Per il Sagittario, riconoscere il valore simbolico dei fasule significa anche abbracciare un senso di universalità, un legame con il mondo intero attraverso un semplice ma potente simbolo.

Lasciatevi ispirare da queste tradizioni a vedere oltre l'apparenza, scoprendo il potenziale nascosto nelle cose comuni.

Il consiglio delle stelle: cogliere l'abbondanza con saggezza

Il consiglio delle stelle per il Sagittario è quello di aprirsi a nuove esperienze con il cuore aperto e la mente vivace. Proprio come il fagiolo che cresce forte dal nulla, così anche voi potrete creare opportunità da ciò che sembra insignificante. Ascoltate le vostre intuizioni e non temete di seminare nuovi progetti, anche se all'inizio potrebbero sembrare piccoli e poco promettenti: con attenzione e cura, il raccolto sarà prospero.

Utilizzate le energie di oggi per cementare relazioni che vi portano gioia e significato.

Così come i fagioli si connettono tra loro per formare un piatto ricco e nutriente, legatevi a persone che arricchiscono la vostra esistenza. Ricordate che ogni piccolo passo verso la realizzazione dei vostri sogni conta, così come ogni fagiolo contribuisce al piatto finale. Fate attenzione ai dettagli e non trascurate le piccole vittorie lungo il cammino: saranno queste a portarvi al successo.