L'oroscopo di oggi, lunedì 20 ottobre 2025, per il Capricorno, brilla sotto l’influenza tagliente del numero 41 della Smorfia napoletana, che simboleggia ‘o curtiello, il coltello. Questa iconografia napoletana suggerisce risolutezza e la capacità di tagliare via ciò che non serve più con precisione chirurgica. Infatti, il coltello non è solo uno strumento, ma rappresenta l'energia di chi sa prendere decisioni difficili senza alcuna paura né esitazione.

In questa giornata, le stelle vi invitano a usare questa metafora del coltello come guida nella vostra vita quotidiana.

È il momento per voi, Capricorno, di valutare quali situazioni o relazioni hanno raggiunto il loro termine naturale e necessitano di un taglio netto. Gli aspetti stabili e duraturi che caratterizzano il vostro segno vi spingeranno a esaminare con attenzione ogni dettaglio prima di procedere, ma non lasciatevi bloccare dalla paura del cambiamento.

Parallelismi di tagli e cambiamenti: culture a confronto

Nella cultura giapponese, il concetto di kintsugi abbraccia la riparazione di ceramiche rotte con oro, rendendo le crepe parte della bellezza dell'oggetto. Questo parallelismo evidenzia come anche voi, Capricorno, possiate trarre bello e nuovo da ciò che viene trasformato o interrotto, una lezione importante quando si tagliano i legami o si chiude un capitolo significativo.

Nel contesto africano, molti popoli celebrano i riti di passaggio, come nel caso del Coming of Age, dove gli individui vengono incoraggiati a rinunciare al passato per abbracciare il nuovo. Queste cerimonie si basano su simbolismi potenti che, come il coltello della Smorfia napoletana, danno un taglio netto a ciò che viene lasciato indietro per fare spazio al futuro.

Per un ulteriore raffronto, pensate alla storia famosa del nodo gordiano, che Alessandro Magno tagliò con la sua spada piuttosto che sciogliere con lentezza. Un'allegoria cristallina di come un gesto deciso possa sbloccare situazioni complicate e portare a soluzioni inaspettate.

Il consiglio delle stelle per i Capricorno: decisioni precise per una vita migliore

Le stelle vi consigliano di affidarvi al vostro innato senso pratico e alla vostra determinazione per affrontare decisioni anche se difficili da affrontare. Prendete in mano il "coltello" e siate pronti a tagliare ciò che vi trattiene. Considerate ogni scelta come un passo verso una maturità che valorizza il nuovo come l’oro del kintsugi giapponese.

Il vostro spirito pratico vi porterà a distinguere tra ciò che è fondamentalmente utile e ciò che invece può essere lasciato alle spalle. Abbracciate il cambiamento come un’opportunità, anziché un rischio. Queste decisioni, per quanto dure possano apparire, apriranno la strada a nuove possibilità e vi permetteranno di vivere una vita più completa e soddisfacente.

Lasciate che la vostra mantra sia oggi: "Tagliare il superfluo per far spazio all’essenziale".