L'oroscopo della Smorfia napoletana per il segno della Bilancia oggi, venerdì 24 ottobre, si collega al numero 79, 'o mariuolo. Nella Smorfia, questo termine fa riferimento al ladro, figura che non solo ruba beni materiali, ma in un senso più metaforico rappresenta ciò che ci sottrae energie, tempo e sogni. Questo simbolo invita la Bilancia ad un'attenta riflessione su chi, o cosa, potrebbe rappresentare questo 'mariuolo' nella loro vita attuale.

Quest'oggi, il tema principale per voi Bilance è quello dell'introspezione. Mentre il numero 79 vi esorta a identificare gli elementi che prosciugano le vostre risorse interiori, può anche portarvi a riconoscere il valore della protezione dei vostri desideri.

In particolare, i sogni che sembrano sfuggenti sono quelli da custodire e difendere con passione. Prendete tempo per valutare con attenzione le persone e le circostanze che vi circondano e scoprire cosa merita realmente la vostra attenzione e fiducia.

Il ladro nell'immaginario culturale: da Robin Hood ai furfanti

Parallelamente alla Smorfia napoletana, molte culture presentano il tema del "ladro" in varie forme. Ad esempio, nella cultura inglese, la figura di Robin Hood emerge come un ladro nobile che rubava ai ricchi per donare ai poveri. Questo personaggio incarna l'idea di giustizia sociale e di rivolta contro l'ingiustizia nelle istituzioni consolidate. In una nota differente, alcune tradizioni africane parlano di trickster che usano inganni e sotterfugi per insegnare importanti lezioni di vita, mostrando come l'astuzia e la sagacia possano avere un impatto positivo.

Nella letteratura russa, il "ladro gentiluomo" appare in molte opere come una metafora della rivolta contro l'oppressore, diventando un eroe apocrifo che sfida l'ordine costituito. Ritornando in Italia, il celebre Arlecchino della commedia dell'arte assume tratti di astuzia e furbizia associati al furto, simbolizzando l'intelligenza di chi riesce a svicolare abilmente le rigidità della vita quotidiana. Per la Bilancia, il 79 della Smorfia può servire come un promemoria dell'importanza dell'astuzia, non per ingannare, ma per superare ostacoli e rivalutare il proprio percorso interiore con saggezza e discernimento.

Consiglio delle stelle per la Bilancia: proteggere ciò che conta davvero

Oggi, le stelle consigliano alla Bilancia di mettere in pratica una sottile ma efficace forma di difesa personale.

Proteggete i vostri sogni, così da evitare che il "ladro" li porti via. Identificate cosa è realmente importante nella vostra vita, e non abbiate paura di allontanare ciò che vi prosciuga le energie. Questa giornata dovrebbe concentrarsi sulla costruzione di barriere salutari che possano impedire a energie negative di interferire con la vostra serenità e i vostri obiettivi a lungo termine.

Prendetevi un momento per riflettere su quali siano le vostre vere priorità e non esitate a difenderle con fermezza. Come insegnano le storie di "mariuoli" e "trickster" in diverse tradizioni, la capacità di discernimento è la vostra alleata. Seguite il cammino di chi ha usato l'astuzia per elevare se stesso e gli altri, e soffermatevi su ciò che può arricchire la vostra esistenza. Proteggete la vostra pace interiore e fate attenzione a chi, o cosa, può sfumarla senza il vostro consenso.