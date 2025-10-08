Nell'oroscopo della settimana che va dal 13 al 19 ottobre, il Capricorno è sotto l'influenza del numero 71 della Smorfia napoletana: l'uomo di merda. Questa figura, rappresentata con un termine molto forte, simboleggia una persona malvagia o riprovevole. In molti casi, questa descrizione serve a indicare situazioni avverse o persone che potrebbero creare ostacoli lungo il cammino. In una cultura ricca di tradizioni e superstizioni come quella napoletana, il 71 diventa quasi un ammonimento a prestare attenzione, sia agli altri che a se stessi, e a evitare di intraprendere percorsi che potrebbero rivelarsi poco propizi.

Per il Capricorno, noto per la sua ambizione e determinazione, questa settimana rappresenta una sfida per verificare la propria capacità di discernimento e saggezza nel gestire le influenze esterne. Avete la tendenza a mantenere il controllo sulle situazioni e persone che vi circondano. Tuttavia, il numero 71 sottolinea l'importanza di essere prudenti per evitare di lasciarsi coinvolgere da persone o situazioni che potrebbero rivelarsi dannose. In questo periodo, è fondamentale affinare la capacità di riconoscere e allontanare le energie negative, mantenendo saldo il proprio equilibrio interiore e proseguendo nel percorso verso i propri obiettivi.

Parallelismi con altre culture: la figura della persona malvagia

La figura dell'uomo di merda non è unica alla tradizione napoletana. In molte culture del mondo si trovano rappresentazioni simili di persone che portano energie negative o rappresentano ostacoli alla felicità altrui. In Giappone, ad esempio, gli oni, demoni notoriamente malevoli, simboleggiano forze da cui proteggersi. In India, troviamo la leggenda del Rakshasa, una creatura mitica considerata una minaccia per gli esseri umani e simbolo delle cattive influenze. Anche nella cultura africana, gli spiriti maligni o le figure negative spesso simboleggiano avversità da affrontare con coraggio e intelligenza.

Per i Capricorni, l'esplorazione di questi mondi simbolici può offrire spunti di riflessione: come le culture diverse vedono e interpretano l'influenza del male e degli ostacoli offre una prospettiva più ampia sulla gestione delle difficoltà personali.

Attraverso il confronto e l'apertura mentale, si può imparare a riconoscere quando è il momento giusto di allontanarsi da ciò che non porta benessere. Questa settimana è l'occasione perfetta per esercitare la saggezza e la pazienza, qualità insite nel vostro segno.

Consiglio delle stelle per il Capricorno: evitarsi persone negative

L'oroscopo consiglia ai Capricorni di affrontare la settimana con attenzione e discernimento per evitare le persone portatrici di negatività. Mantenetevi concentrati sui vostri obiettivi e non lasciatevi distrarre da chi potrebbe seminare dubbi o insicurezze nel vostro percorso. La robustezza del vostro carattere vi aiuterà a posizionarvi lontano da situazioni sfavorevoli e a rinforzare le relazioni positive.

Fate tesoro delle lezioni apprese e applicate un pensiero critico in tutte le aree della vostra vita, dall'ambito personale a quello professionale. Come un viaggiatore esperto che conosce i sentieri migliori da percorrere e quelli da evitare, il Capricorno può navigare le complessità della settimana, scegliendo sempre il cammino più propizio. Questo approccio vi garantirà non solo la protezione dalle influenze negative, ma anche un avanzamento sereno e significativo nelle vostre aspirazioni.