L'oroscopo della Smorfia napoletana per lo Scorpione, dal 27 ottobre al 2 novembre, è influenzato dal numero 7, "'o vasetto", il vaso di creta. Nella tradizione napoletana, il vaso di creta rappresenta fragilità e resistenza, un contenitore semplice che racchiude l'essenza della vita quotidiana. Esso simbolizza l'equilibrio tra la forza e la vulnerabilità, un messaggio perfetto per il complesso universo dello Scorpione.

Per lo Scorpione, questa settimana il numero 7 incarna la capacità di adattarsi alle situazioni con flessibilità e resistenza.

Esattamente come un vaso di creta può sembrare fragile all'esterno ma contenere un mondo di possibilità, così anche voi potrete attingere alle vostre risorse interiori per affrontare qualsiasi sfida. La vostra innata abilità di trasformare le difficoltà in opportunità sarà centrale durante questi giorni, rendendovi protagonisti di esperienze profonde e significative. È il momento di equilibrare il vostro essere, comprendendo come la fragilità possa regalare forza e come le piccole crepe possano essere l'inizio di storie meravigliose.

Parallelismi con altre culture: il simbolismo della ceramica

Il numero 7 della Smorfia, ovvero il vaso di creta, trova un chiaro rispecchiamento nelle culture orientali, dove la ceramica è un'artigianalità che sposa bellezza e praticità.

In Giappone, la tecnica del "kintsugi" rappresenta l'arte di riparare la ceramica rotta con l'oro, rendendo le imperfezioni parte integrante della bellezza del vaso. Questa tradizione insegna che le ferite e le rotture possono arricchire il nostro essere, esattamente come l'oro riempie e ridefinisce le fratture nel vaso.

Questo parallelismo si adatta perfettamente alla vostra natura di Scorpione, segno che non ha paura di confrontarsi con la parte più intima e vulnerabile della propria anima. Come nell'arte del kintsugi, potrete prendere i pezzi della vostra vita che sembrano imperfetti e trasformarli in qualcosa di unico e prezioso. In India, la ceramica è considerata simbolo di abbondanza e nutrimento, un elemento casalingo che custodisce il cibo e lo condivide.

Così anche voi questa settimana scoprirete quanto sia importante condividere ciò che avete, offrendovi generosamente agli altri.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: abbracciate la vostra forza interiore

Il consiglio delle stelle per voi Scorpione è di abbracciare quella forza interiore che nasce dalla vulnerabilità. In un mondo spesso intento a celare le proprie emozioni, voi avete il coraggio di mostrarvi per ciò che siete realmente, fragili ma determinati. Questa settimana, provate a guardare oltre le apparenze e accettare i vostri difetti come parte integrante della vostra identità. Utilizzate il confronto con altre persone come una forma di arricchimento reciproco: non abbiate paura di rompere gli schemi con un tocco di sincerità e calore.

La vostra straordinaria capacità di adattamento sarà il vostro cavallo di battaglia per affrontare gli imprevisti. Proprio come il vaso di creta che, pur essendo fragile, riesce a custodire preziosi segreti e risorse inaspettate, trovate modo di valorizzare ogni vostra parte. Prendete ispirazione dalle antiche tecniche del kintsugi per abbellire la trama della vostra vita: non temete di mostrare le vostre crepe, perché in esse si cela il vero valore della vostra storia personale.