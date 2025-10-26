Nell'oroscopo della Smorfia napoletana per la settimana che va dal 27 ottobre al 2 novembre, il segno della Vergine si immerge nel simbolismo del numero 24, ovvero 'e gguardie, le guardie. Questo riferimento della Smorfia evoca immagini di protezione e controllo, un tema che risuona fortemente con la natura analitica e vigilante di chi è nato sotto il segno della Vergine, sempre attento ai dettagli e incline alla meticolosità. In questa settimana, le energie cosmiche vi invitano a sorvegliare con cura i vostri confini personali e a valutare attentamente cosa volete proteggere nella vostra vita.

Il numero delle "guardie" si allinea profondamente con la vostra propensione naturale alla protezione e all'accudimento, sia nei confronti di voi stessi che degli altri. Questa settimana vi richiede di non abbassare la guardia: le sfide potrebbero arrivare sotto forma di una routine frenetica o di scelte impegnative. Tuttavia, proprio come le guardie di Palazzo Reale, simbolo di autorità e fermezza, avrete l'opportunità di esercitare la vostra autorevolezza in modo sagace e costruttivo.

Le guardie nel mondo: simboli di protezione nelle culture

Nella Smorfia napoletana, le guardie rappresentano non solo una forza vigile, ma anche una calma autorità. In altre culture, la figura della guardia assume varie forme e significati.

Per esempio, in Giappone, i Komainu sono guardiani leoni che si trovano all'ingresso dei templi Shinto e fungono da protettori spirituali, simboleggiando la difesa contro le forze negative come mani invisibili pronte a proteggere i buoni intenti e i sentimenti veri. In Egitto, gli antichi Anubi, con la testa di sciacallo, erano considerati protettori degli spiriti e delle tombe, una presenza vigile che veglia sui cicli di vita e morte con uno sguardo attento e rispettoso.

Anche in Occidente, le guardie reali o presidenziali incarnano l'idea di una protezione solenne e rispettabile. In Inghilterra, i Beefeaters della Torre di Londra sorvegliano non solo la sicurezza ma anche la ricca storia secolare dei re e delle regine, un eco di continuità attraverso i tempi che risuona con la missione di proteggere il sacro e l'essenziale.

Per la Vergine, rispecchiare questi archetipi significa proprio ricercare equilibrio e fermezza nelle decisioni, usando la propria saggezza come un baluardo contro le ondate delle incertezze quotidiane.

Il consiglio delle stelle per i Vergine: la sicurezza prima di tutto

Per la Vergine, il consiglio di questa settimana è di assumere il ruolo di una solida "guardia" nella vostra cerchia personale e professionale. Ricordate che essere vigili non significa essere paranoici, ma piuttosto avere consapevolezza critica e lungimiranza nelle azioni, potendo definire i confini del vostro microcosmo. Concentratevi sul consolidare ciò che ritenete valore irrinunciabile, proprio come una guardia custodisce un tesoro.

Sfruttate l'occasione per riflettere su ciò che proteggete e perché. Potrebbe essere il vostro lavoro, la vostra famiglia o le vostre idee, ma il punto cruciale è mantenere una presenza forte e pacifica. Le stelle suggeriscono di affidarvi alla forza interna per gestire le situazioni, non trascurando l'importanza dell'umiltà e della discrezione, che sono strumenti migliori di qualunque protezione fisica.

Questa settimana, il mantra della Vergine può essere: “Nel silenzio della vigilanza, trovo la mia forza”. Lasciate che queste parole vi guidino nelle vostre attività quotidiane, trovando ispirazione nell'equilibrio interiore che solo chi mantiene la guardia sa veramente apprezzare.