Questa settimana dal 6 al 12 ottobre, l'oroscopo dei Pesci si immerge nelle acque profonde del numero 62 secondo la Smorfia napoletana, noto come 'o muorto acciso. Una rappresentazione simbolica di cicli che terminano e nuovi inizi che emergono. Il simbolismo è chiaro: quando qualcosa viene tagliato via, il terreno è fertile per la crescita di nuove opportunità. Per i Pesci, questa è una settimana di riflessione sul passato e di accoglienza del nuovo, con uno sfondo di saggezza storica che infonde forza e resilienza.

Nel corso della settimana, i Pesci possono sentirsi attratti da situazioni che richiedono una chiusura definitiva.

Che si tratti di rapporti, progetti lavorativi o semplici abitudini quotidiane, ogni accadimento troverà il suo momento di completamento. Il numero 62 invita a considerare ogni termine come una liberazione e un ingresso a qualcosa di più luminoso. Questo concetto di trasformazione può essere visto come un rischio, ma anche come un’opportunità per abbandonare ciò che non è più utile. È tempo di lasciare andare per creare spazio a nuove avventure.

Il tema della trasformazione nelle altre culture

Il tema della trasformazione, simbolizzato dal numero 62 della Smorfia napoletana, trova paralleli affascinanti in molte culture. In Giappone, la pratica del Kintsugi trasforma gli oggetti rotti in pezzi d'arte, evidenziando le crepe con l'oro e celebrando la bellezza dell'imperfezione e del cambiamento.

Questa tecnica insegna che, come per i Pesci, anche le esperienze passate contribuiscono al fascino e alla forza del presente.

In India, la danza del Bharatanatyam riflette la rigenerazione e l'evoluzione dell'anima attraverso il movimento del corpo. I danzatori raccontano storie di divinità che attraversano periodi bui per riemergere in gloriosa illuminazione, simile al cammino che i Pesci possono sperimentare in questa settimana.

In Sud America, le tribù indigene come gli Inca celebrano la Pachamama, la Madre Terra, con rituali che segnano il passaggio delle stagioni e il rinnovamento della natura. Questa danza della vita è una costante epifania che invita a esplorare il divenire continuo, un'idea che risuona profondamente con il tema dell'oroscopo dei Pesci di questa settimana.

Consiglio delle stelle per i Pesci: affrontare il cambiamento con grazia

Il consiglio delle stelle per chi è nato sotto il segno dei Pesci è di affrontare i cambiamenti imminenti con grazia e accettazione. I Pesci potrebbero trovare beneficio nel riscoprire riti personali e tradizioni che offrono conforto e una base sicura da cui partire per nuove avventure. Preparatevi a percepire la bellezza nel lasciar andare e nell'accogliere nuove esperienze con il cuore aperto.

Le tecniche di rilassamento e la meditazione possono essere strumenti preziosi per affrontare al meglio questa settimana. Proprio come nell’arte giapponese del Kintsugi, il valore autentico non risiede nella perfezione, ma nella capacità di ricomporre ciò che è stato spezzato, trasformandolo in una nuova narrazione.

Accogli pienamente questa energia e scoprirai che anche le conclusioni portano con sé un calore e una vitalità in grado di arricchire la tua vita.

Questa settimana, abbracciate il cambiamento come un amico fedele, che vi porta oltre le tempeste a nuove rive di speranza. L'equilibrio potrebbe sembrare sfuggente, ma ricorda che il mare, con le sue infinite variazioni, è il vero maestro del bilanciamento e del movimento senza fine.