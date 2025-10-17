L'oroscopo di oggi promette un turbinio di energie diverse e contrastanti. Tra tutte le costellazioni, il Leone emerge con una vivida creatività e una capacità innata di attrarre attenzione positiva. Al contrario, il Cancro potrebbe sentirsi un po' sopraffatto da emozioni che sembrano sfuggire al controllo. In un contesto generale, questa sarà una giornata che esalterà chi sa guardare oltre il semplice presente per cogliere sfumature future.

Oroscopo per tutti i segni di venerdì 17 ottobre