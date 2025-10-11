Secondo l'oroscopo di domenica 12 ottobre, l’Ariete guida la classifica con un’energia che spinge a muovere passi decisi. Buone vibrazioni per il Toro che si gode ritmi lenti e solidi, mentre la Vergine mette ordine con risultati concreti. Il Sagittario ritrova entusiasmo e pianifica un’uscita leggera: aria d’autunno, cuore più leggero, testa lucida

L'oroscopo di domenica 12 ottobre: Capricorno concreto in crescita, alti e bassi per il Cancro

♈ Ariete (Voto: 10) - Giornata sprint tra voglia di uscire e decisioni nette, una conversazione vi apre la strada in amore e al lavoro sbloccate un’iniziativa rimasta ferma, occhio solo agli eccessi fisici ma l’energia è al top.

♉ Toro (Voto: 8) - Ritmo slow tra casa e piaceri semplici, in coppia serve presenza più che parole e sul fronte soldi gestite bene una spesa per il comfort, salute ok con passeggiata e cibo genuino.

♊ Gemelli (Voto: 7) - Chiacchiere vivaci e inviti last minute, divertitevi ma proteggete la concentrazione per non sparpagliare idee, in amore leggerezza dolce e sul lavoro un messaggio chiarisce un dubbio.

♋ Cancro (Voto: 6) - Umore variabile e piccole tensioni di famiglia, prendetevi del tempo e rimandate discussioni complesse, meglio una cucina leggera e una camminata per sciogliere lo stomaco.

♌ Leone (Voto: 8) - Sole interiore acceso, vi fate notare con naturalezza e in amore torna passione, al lavoro nasce un contatto utile per la settimana e la salute beneficia di un controllo di routine.

♍ Vergine (Voto: 8) - Ordine e praticità vi regalano pace mentale, sistemate due cose e poi staccate, affetto concreto nel rapporto e finanze in equilibrio grazie a scelte misurate, respirate a fondo e rilassate le spalle.

♎ Bilancia (Voto: 7) - Clima più armonico e dialoghi morbidi, in coppia chiarite senza pesi e con gli amici organizzerete qualcosa di semplice, tenete le spese leggere e dedicatevi a un hobby che vi centra.

♏ Scorpione (Voto: 8) - Sguardo intenso e idee lucide, una decisione vi ridà potere, in amore complicità profonda e nei soldi trattate con abilità, scaricate lo stress con movimento dolce.

♐ Sagittario (Voto: 9) - Entusiasmo che contagia, breve gita o incontro frizzante vi rimette in pista, in amore sincerità calorosa e al lavoro si accende una prospettiva che motiva, corpo reattivo purché evitiate eccessi.

♑ Capricorno (Voto: 8) - Concretissimi anche di domenica, chiudete una faccenda pratica e poi relax, in amore gesti affidabili parlano per voi e nelle finanze pianificate con lucidità, schiena da coccolare.

♒ Acquario (Voto: 7) - Voglia di novità e tempi solo vostri, in coppia spazio e leggerezza fanno bene e tra amici nasce un’idea creativa, occhio a distrazioni nelle spese, ricarica con musica e aria fresca.

♓ Pesci (Voto: 6) - Sensibilità alta e bisogno di quiete, proteggetevi da drammi inutili e cercate dolcezza, in amore tenerezza sì ma piedi a terra, finanziariamente rimandate scelte emotive e curate il sonno.