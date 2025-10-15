Giovedì 16 ottobre porta un’aria frizzante d’autunno. Scorpione guiderà la classifica con fiuto e coraggio, Capricorno punterà su obiettivi concreti, Ariete userà bene la grinta per chiudere questioni in sospeso, mentre Bilancia cercherà equilibrio tra cuore e lavoro. Cancro affronterà qualche sensibilità in più, ma nulla che una passeggiata e un tè caldo non possano migliorare.

L’oroscopo di giovedì 16 ottobre: Capricorno determinato, umore altalenante per il Cancro

Ariete (Voto: 8) Giornata energica e diretta. Una conversazione inattesa vi aprirà una porta sul lavoro.

In amore basterà un gesto per chiarire tutto. Fate una camminata breve prima di cena per incanalare al meglio l’energia.

Toro (Voto: 7) Restate pratici e tutto filerà liscio. In coppia servono più ascolto e meno testardaggine. A tavola niente eccessi: una zuppa calda sarà il vostro premio.

Gemelli (Voto: 7) Mente attiva e parole giuste al momento giusto. Non disperdetevi tra mille impegni, scegliete bene a chi rispondere. In amore un messaggio leggero farà la differenza.

Cancro (Voto: 6) Umore altalenante ma recuperabile. Una chiacchierata familiare vi aiuterà a sciogliere un nodo. In coppia evitate di riaprire vecchie ferite. Pranzo leggero e tutto tornerà in equilibrio.

Leone (Voto: 8) Tornano fiducia e carisma.

Un complimento vi darà la spinta giusta per chiudere una pratica ferma da tempo. In amore calore e intensità. Attenzione solo a non esagerare con l’attività fisica.

Vergine (Voto: 7) Giornata produttiva se restate concentrati. Al lavoro procedete per piccoli passi e andrete lontano. In amore meno critiche e più sorrisi. Tisana serale perfetta per rilassarvi.

Bilancia (Voto: 8) Armonia in arrivo. Riuscirete a mediare in una piccola tensione e ne uscirete vincitori. In amore atmosfera dolce e complice. Stretching al mattino e la giornata scorrerà leggera.

Scorpione (Voto: 10) Intuito altissimo e colpo di fortuna dietro l’angolo. Sul lavoro muovetevi con coraggio, le stelle sono con voi. In amore intensità e trasparenza.

Dormite bene per consolidare questa energia potente.

Sagittario (Voto: 7) Entusiasmo e voglia di movimento. Una telefonata porterà novità utili. In amore cercate un punto d’incontro. Evitate troppi caffè nel pomeriggio per restare lucidi.

Capricorno (Voto: 9) Giornata da protagonisti. Idee chiare, contatti utili e tanta concretezza. In amore dimostrate affetto con gesti semplici. Passeggiata dopo cena per scaricare la tensione.

Acquario (Voto: 6) Creativi ma confusi. Meglio concentrarsi su un obiettivo e rimandare il resto. In coppia servono parole dirette. Spegnete le notifiche prima di dormire per riposare meglio.

Pesci (Voto: 7) Sensibilità alta e grande empatia. Sul lavoro scegliete compiti che vi fanno stare bene. In amore piccoli gesti dolci faranno miracoli. Respirate a fondo e lasciate fluire le emozioni.
