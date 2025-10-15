Giovedì 16 ottobre porta un’aria frizzante d’autunno. Scorpione guiderà la classifica con fiuto e coraggio, Capricorno punterà su obiettivi concreti, Ariete userà bene la grinta per chiudere questioni in sospeso, mentre Bilancia cercherà equilibrio tra cuore e lavoro. Cancro affronterà qualche sensibilità in più, ma nulla che una passeggiata e un tè caldo non possano migliorare.

L’oroscopo di giovedì 16 ottobre: Capricorno determinato, umore altalenante per il Cancro

♈ Ariete (Voto: 8) Giornata energica e diretta. Una conversazione inattesa vi aprirà una porta sul lavoro.

In amore basterà un gesto per chiarire tutto. Fate una camminata breve prima di cena per incanalare al meglio l’energia.

♉ Toro (Voto: 7) Restate pratici e tutto filerà liscio. In coppia servono più ascolto e meno testardaggine. A tavola niente eccessi: una zuppa calda sarà il vostro premio.

♊ Gemelli (Voto: 7) Mente attiva e parole giuste al momento giusto. Non disperdetevi tra mille impegni, scegliete bene a chi rispondere. In amore un messaggio leggero farà la differenza.

♋ Cancro (Voto: 6) Umore altalenante ma recuperabile. Una chiacchierata familiare vi aiuterà a sciogliere un nodo. In coppia evitate di riaprire vecchie ferite. Pranzo leggero e tutto tornerà in equilibrio.

♌ Leone (Voto: 8) Tornano fiducia e carisma.

Un complimento vi darà la spinta giusta per chiudere una pratica ferma da tempo. In amore calore e intensità. Attenzione solo a non esagerare con l’attività fisica.

♍ Vergine (Voto: 7) Giornata produttiva se restate concentrati. Al lavoro procedete per piccoli passi e andrete lontano. In amore meno critiche e più sorrisi. Tisana serale perfetta per rilassarvi.

♎ Bilancia (Voto: 8) Armonia in arrivo. Riuscirete a mediare in una piccola tensione e ne uscirete vincitori. In amore atmosfera dolce e complice. Stretching al mattino e la giornata scorrerà leggera.

♏ Scorpione (Voto: 10) Intuito altissimo e colpo di fortuna dietro l’angolo. Sul lavoro muovetevi con coraggio, le stelle sono con voi. In amore intensità e trasparenza.

Dormite bene per consolidare questa energia potente.

♐ Sagittario (Voto: 7) Entusiasmo e voglia di movimento. Una telefonata porterà novità utili. In amore cercate un punto d’incontro. Evitate troppi caffè nel pomeriggio per restare lucidi.

♑ Capricorno (Voto: 9) Giornata da protagonisti. Idee chiare, contatti utili e tanta concretezza. In amore dimostrate affetto con gesti semplici. Passeggiata dopo cena per scaricare la tensione.

♒ Acquario (Voto: 6) Creativi ma confusi. Meglio concentrarsi su un obiettivo e rimandare il resto. In coppia servono parole dirette. Spegnete le notifiche prima di dormire per riposare meglio.

♓ Pesci (Voto: 7) Sensibilità alta e grande empatia. Sul lavoro scegliete compiti che vi fanno stare bene. In amore piccoli gesti dolci faranno miracoli. Respirate a fondo e lasciate fluire le emozioni.