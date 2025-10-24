L'oroscopo del 25 ottobre 2025 porta aria di rilassatezza e voglia di rallentare, ma anche qualche spunto interessante per chi vuole dare una svolta alla settimana. Il Leone sarà al centro della scena, brillante e motivato, mentre Cancro, Toro, Gemelli e Acquario sentiranno crescere un bisogno di chiarezza nei rapporti e nei progetti. È un giorno che unisce energia e riflessione, perfetto per sistemare le idee e concedersi qualcosa di piacevole.

L’oroscopo di sabato 25 ottobre: intuizione per i Pesci, concretezza per il Capricorno

♈ Ariete (Voto: 8) Giornata energica e frizzante.

Vi sveglierete con una carica nuova e tanta voglia di fare, anche se qualcuno potrebbe tentarvi con pigrizia. Meglio non rimandare un piccolo impegno: farlo subito vi regalerà libertà e soddisfazione nel pomeriggio.

♉ Toro (Voto: 7,5) Un sabato più sereno dopo qualche tensione. Potreste ricevere una risposta che aspettavate o chiarire un malinteso. In amore torna la calma, ma non siate troppo rigidi: un gesto affettuoso varrà più di mille parole.

♊ Gemelli (Voto: 8) Finalmente un po’ di leggerezza. La settimana è stata intensa e ora avete bisogno di respirare. Le relazioni vi daranno spunti positivi, e una chiacchierata potrebbe diventare un’occasione inattesa per un nuovo progetto.

♋ Cancro (Voto: 7) Avrete voglia di chiudervi nel vostro guscio, ma non fatelo del tutto.

Un piccolo sforzo sociale porterà più benefici del previsto. Se c’è qualcosa che vi pesa, è il momento giusto per affrontarlo con calma e sincerità.

♌ Leone (Voto: 9,5) Siete i protagonisti di oggi. La Luna vi dona entusiasmo e grinta, e il vostro fascino risplende. Ottimo momento per muoversi, viaggiare o semplicemente fare ciò che vi fa sentire vivi. In amore, un gesto semplice potrà accendere grandi emozioni.

♍ Vergine (Voto: 7,5) Il weekend inizia con una certa stanchezza, ma anche con nuove consapevolezze. Non cercate di controllare tutto: a volte la spontaneità è la chiave per far andare le cose meglio, soprattutto nei rapporti personali.

♎ Bilancia (Voto: 7) Sarete più riflessivi del solito.

Forse avete bisogno di silenzio e di rimettere a fuoco le priorità. Non abbiate fretta: anche fermarsi può essere un modo per avanzare. In serata arriva una bella intuizione.

♏ Scorpione (Voto: 8) Vi sentite più forti e determinati. Qualcosa dentro di voi sta cambiando e lo percepite chiaramente. È un giorno ideale per tagliare ciò che non vi serve più e concentrarvi su chi vi fa stare bene.

♐ Sagittario (Voto: 8,5) La voglia di libertà torna a farsi sentire. Approfittate del sabato per fare qualcosa che vi rappresenti davvero. Amore e amicizia in ripresa, con un piccolo colpo di scena che vi strapperà un sorriso sincero.

♑ Capricorno (Voto: 7,5) Mente lucida e praticità al top. Avrete la capacità di mettere ordine nelle cose e trovare una soluzione a un piccolo problema.

In amore non forzate i tempi: tutto andrà al suo ritmo, meglio così.

♒ Acquario (Voto: 6,5) Un po’ di distrazione vi farà perdere qualche dettaglio, ma niente di grave. Concentratevi su ciò che vi piace davvero e lasciate andare il resto. In serata ritroverete serenità con chi vi capisce al volo.

♓ Pesci (Voto: 8) Intuitivi e sensibili come non mai. Ascoltate il vostro istinto, oggi non sbaglierà. Potreste percepire qualcosa che gli altri non vedono ancora, e questo vi darà un vantaggio. L’amore torna dolce e sincero.