L'oroscopo del 3 ottobre 2025 assegna 9,5 all’Acquario e 9 alla Bilancia per proposte interessanti, mentre al Toro spetta un 6,5, poiché non deve sentirsi troppo messo da parte.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – Il cielo vi sostiene nelle relazioni: con la Luna e Mercurio in segni d’aria vi sentite brillanti e comunicativi. Ottimo momento per chiarire malintesi o nuove idee.

Voto: 8

Leone – Anche se la Luna vi è opposta, l’armonia con Mercurio favorisce conversazioni costruttive. Potreste ricevere un consiglio prezioso o scoprire un nuovo alleato.

Voto: 7

Sagittario – Giornata dinamica e stimolante: i rapporti con gli altri scorrono più fluidi, e il trigono aria-fuoco vi regala entusiasmo. Ottimo per i viaggi o per pianificare progetti importanti.

Voto: 8,5

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – La leggerezza di questa giornata vi sfugge un po’: troppa aria e poche radici. Cercate di non percepirvi esclusi e usate il tempo per osservare senza fretta.

Voto: 6,5

Vergine – Un po’ destabilizzati da un’energia troppo volatile per i vostri gusti, ma Mercurio vi sostiene e vi rende comunque lucidi. Ottimo per scrivere o organizzare idee.

Voto: 7

Capricorno – Potreste sentirvi meno in controllo del solito, ma il trigono Mercurio-Luna vi invita ad aprirvi a nuove prospettive.

Vale la pena ascoltare gli altri.

Voto: 7,5

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – Un cielo perfetto per voi: creatività, dialoghi e incontri sorprendenti. La mente corre veloce e le relazioni vi nutrono. Giornata frizzante e piena di stimoli.

Voto: 9

Bilancia – Con Mercurio nel vostro segno e la Luna in trigono, la comunicazione è al massimo. Potreste ricevere proposte interessanti o brillare in una discussione importante.

Voto: 9

Acquario – Siete i protagonisti: la Luna nel segno e il sostegno di Mercurio vi rendono magnetici e convincenti. Tutto scorre in armonia: approfittatene per agire e prendere decisioni.

Voto: 9,5

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – Le energie d’aria vi agitano un po’, facendovi sentire scollegati.

Ma se vi aprite al dialogo, potreste scoprire nuove prospettive e alleggerirvi.

Voto: 6,5

Scorpione – Anche se non siete nel vostro elemento, la giornata scorre bene: idee chiare e lucidità mentale vi aiutano a dare forma ai vostri progetti, anche a quelli più complessi, che vi sembrano complessi da realizzare.

Voto: 7,5

Pesci – Forse vi sentite un po’ troppo estranei a tanta leggerezza mentale, ma potete sfruttare l’energia per comunicare meglio i vostri sentimenti, anche quelli più profondi.

Voto: 7