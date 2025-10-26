L'oroscopo del 27 ottobre 2025 assegna un voto nove al Capricorno, che saprà vedere oltre le apparenze, e otto e mezzo alla Vergine. Voto sette all’Acquario, che dovrà evitare scelte affrettate.

Segni di Fuoco

Ariete – Votazione: 8. L'energia del Sole in Scorpione stimola la vostra determinazione, mentre la Luna in Capricorno vi aiuta a canalizzare questa forza in modo pratico. Ottimo momento per affrontare sfide professionali con fiducia.

Leone – Giudizio: 7,5. La vostra creatività è in crescita grazie all'influenza del Sole. Tuttavia, la Luna in Capricorno vi invita a mantenere i piedi per terra.

Equilibrate entusiasmo e pragmatismo per ottenere i migliori risultati.

Sagittario – Votazione: 7. La combinazione di Sole e Luna favorisce l'introspezione. Bilanciate slancio e realismo per arrivare a risultati efficaci.

Segni di Terra

Toro – Giudizio: 8. La Luna in Capricorno accentua la vostra stabilità emotiva. Il Sole in Scorpione vi spinge a esplorare nuove opportunità. Giornata ideale per consolidare relazioni professionali.

Vergine – Votazione: 8,5. L'armonia tra Sole e Luna vi offre chiarezza mentale. Approfittate di questa energia per organizzare progetti complessi e prendere decisioni strategiche.

Capricorno – Giudizio: 9. La Luna nel vostro segno amplifica la vostra determinazione.

Il Sole in Scorpione vi aiuta a vedere oltre le apparenze. Perfetto per affrontare sfide con una visione chiara e profonda.

Segni d'Aria

Gemelli – Votazione: 7. La combinazione di Sole e Luna stimola la comunicazione. Sfruttate questa energia per risolvere malintesi e rafforzare legami. Evitate però di essere troppo impulsivi.

Bilancia – Giudizio: 7,5. L'armonia tra Sole e Luna favorisce l'equilibrio nelle relazioni. È un buon momento per collaborazioni e per prendere decisioni condivise.

Acquario – Votazione: 7. La giornata invita alla riflessione. Approfittate di questo momento per rivedere obiettivi e strategie. Evitare decisioni affrettate vi porterà vantaggi a lungo termine.

Segni di Acqua

Cancro – Giudizio: 8. La Luna in Capricorno vi aiuta a stabilizzare le emozioni. Il Sole in Scorpione stimola la vostra intuizione. Giornata ideale per affrontare questioni familiari o emotive con serenità.

Scorpione – Votazione: 9. Il Sole nel vostro segno vi dona energia e determinazione. La Luna in Capricorno vi offre stabilità emotiva. Perfetto per intraprendere nuovi progetti o consolidare quelli in corso.

Pesci – Giudizio: 7,5. L’influenza del Sole stimola la creatività, mentre la Luna in Capricorno vi aiuta a mantenere i piedi per terra. Cercate di equilibrare sogni e realtà per ottenere i migliori risultati nel lungo termine.