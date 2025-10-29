L'oroscopo del 30 ottobre 2025 assegna voto nove e mezzo al Sagittario e all'Acquario che avrà potere profetico, mentre sette ai Gemelli che deve accettare i cambi di programma come occasioni per brillare.

Segni di Fuoco

Ariete: l’energia del sestile tra Mercurio e Plutone accende la vostra mente e vi spinge a comunicare con passione e convinzione. Le vostre parole oggi hanno un peso particolare, ma dovrete fare attenzione a non essere troppo impulsivi: non tutti riescono a tenere il vostro ritmo. Ottimo momento per chiarire una situazione, definire un obiettivo o parlare con una persona influente.

Voto: 8

Leone: siete carismatici e magnetici, capaci di affascinare chi vi ascolta. Mercurio stimola la vostra creatività e Plutone aggiunge profondità al vostro pensiero. Potreste ricevere una proposta o un’intuizione che apre una nuova direzione professionale o personale. Mostrate fiducia e usate il vostro talento naturale per guidare. Giudizio: 9

Sagittario: Mercurio nel vostro segno vi dona una mente brillante e un linguaggio persuasivo. È il momento perfetto per esporre idee, lanciare progetti o fare presentazioni. Siete più consapevoli del vostro potere comunicativo, ma anche della responsabilità che comporta. Evitate di promettere troppo: la sincerità sarà la vostra miglior alleata.

Votazione: 9,5

Segni di Terra

Toro: il vostro intuito è potente, ma oggi anche la logica si affina. Potreste ricevere informazioni importanti che vi spingono a prendere una decisione concreta. È un giorno in cui le parole hanno valore: ascoltate, osservate e rispondete solo dopo aver riflettuto. Sul lavoro, una trattativa può prendere una piega vantaggiosa. Giudizio 8

Vergine: la combinazione tra Mercurio e Plutone vi rende precisi ma anche più profondi del solito. Siete in grado di comprendere dinamiche complesse e di svelare ciò che altri non notano. Perfetto per analizzare documenti, chiarire rapporti o risolvere un problema tecnico. In amore, una conversazione sincera può sciogliere un nodo.

Voto: 8,5

Capricorno: Luna e Plutone in Acquario vi spingono a innovare e a liberarvi da vecchi schemi. Mercurio in buon aspetto vi aiuta a pianificare con lucidità e visione a lungo termine. È una giornata in cui le vostre idee possono diventare progetti concreti: non temete di chiedere supporto. La vostra autorevolezza è riconosciuta. Votazione: 9

Segni d’Aria

Gemelli: Mercurio, vostro pianeta guida, si oppone a Urano, e la mente corre veloce, forse troppo. Potrebbero esserci imprevisti nei contatti o fraintendimenti, ma con calma e ironia saprete rimettere le cose a posto. Non tutto può essere controllato: accettate i cambi di programma come occasioni per brillare con la vostra flessibilità.

Votazione: 7

Bilancia: il sestile tra Mercurio e Plutone vi invita a un dialogo sincero, anche se intenso. Potreste comprendere le vere motivazioni dietro un comportamento o riscoprire un legame. Le vostre parole sono dolci ma penetranti, capaci di cambiare un equilibrio. In ambito lavorativo, una proposta o un contatto si rivela più importante del previsto. Giudizio: 8,5

Acquario: la Luna e Plutone nel vostro segno accrescono la consapevolezza e la determinazione. Siete pronti a difendere una vostra idea con coraggio, ma anche a trasformarla se serve. Mercurio in Sagittario vi apre alla collaborazione e alle connessioni internazionali. Le vostre intuizioni hanno un potere quasi profetico.

Vota: 9,5

Segni d’Acqua

Cancro: Giove vi sostiene e rafforza la vostra fiducia, mentre Mercurio vi aiuta trovare le parole giuste al momento giusto. È un giorno ideale per comunicare emozioni o rimettere ordine in un rapporto. In ambito professionale, un consiglio dato con sensibilità può fare la differenza. Votazione: 8,5

Scorpione: con il Sole e Marte nel vostro segno, siete i protagonisti del giorno. Mercurio e Plutone vi donano potere mentale e intuito quasi magico. Tutto ciò che dite o pensate può avere un effetto potente: scegliete bene le vostre parole e i vostri alleati. È un momento di forza e rinascita. Voto: 10

Pesci: Saturno vi mantiene concentrati, ma Plutone e Mercurio vi aprono porte interiori. Potreste ricevere un messaggio, un sogno o una sensazione che vi guida verso una scelta importante. Fidatevi dell’intuizione, ma non dimenticate la realtà concreta. Giudizio: 8