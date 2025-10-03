L'oroscopo di sabato 4 ottobre porta un'aria autunnale e un ritmo più leggero. L’Acquario vola alto con idee lucide e occasioni fortunate. Il Leone ritroverà una spinta concreta tra relazioni e progetti. Il Toro si muoverà con calma efficace, mentre la Vergine ritroverà equilibrio. Nel complesso l’atmosfera resta positiva, ideale per chiudere la settimana con il piede giusto.

L'oroscopo di sabato 4 ottobre: Scorpione profondo, sprint per Gemelli

♈ Ariete (Voto: 7) Giornata vivace ma gestitela con testa. Una conversazione inaspettata potrà rimettere in pista un’idea di lavoro.

In amore siete caldi e istintivi, però prendetevi un attimo prima di reagire. Muovetevi ma senza strafare: stretching e passi veloci bastano.

♉ Toro (Voto: 8) Stabilità che conforta. In casa e nei conti vi mostrate pratici e decisi, al lavoro chiudete bene una pratica rimasta in sospeso. In coppia tenerezza e cucina di stagione, single più disponibili a conoscere. Occhio agli eccessi a tavola, ma godetevi il sabato.

♊ Gemelli (Voto: 8) Testa sveglia e parole giuste. Un piccolo contatto professionale può diventare utile se lo coltiverete. In amore siete leggeri e curiosi, date spazio al gioco. Ricarica mentale con una passeggiata tra foglie e colori autunnali.

♋ Cancro (Voto: 7) Emozioni in primo piano.

Famiglia e affetti vi chiedono presenza, e voi rispondete con dolcezza. Al lavoro puntate su compiti ordinati e rassicuranti. In coppia vi farà bene una serata semplice; digestione da coccolare con ritmi calmi.

♌ Leone (Voto: 9) Carisma in netta crescita. Progetti e contatti scorrono bene, un complimento vi conferma che state andando nella direzione giusta. In amore generosità e passione, ma lasciate spazio anche all’altro. Allenamento breve e deciso vi rimette in forma.

♍ Vergine (Voto: 8) Organizzazione al top. Sistemate spese e agenda, liberando tempo per voi. In coppia piccoli gesti che contano, single più selettivi ma magnetici. Alleggerite la testa con ordine e aria fresca: ne guadagna anche l’umore.

♎ Bilancia (Voto: 7) Equilibrio in costruzione. Una scelta pratica diventa più semplice se ascolterete un consiglio fidato. In amore dolcezza senza troppi pensieri. Benessere da curare con pause regolari e idratazione costante.

♏ Scorpione (Voto: 8) Intensità ben direzionata. Sul lavoro lucidità e strategia vi aiutano a chiudere un nodo. In amore passione profonda, ma lasciate andare vecchie rigidità. Corpo forte, scaricate lo stress con attività che vi facciano sudare il giusto.

♐ Sagittario (Voto: 6) Voglia di movimento, ma priorità da mettere in fila. Rimandate ciò che disperde energia. In amore puntate su spontaneità e risate. Evitate eccessi a tavola e concedetevi un’uscita all’aria aperta per ricaricarvi.

♑ Capricorno (Voto: 7) Concreti e affidabili. Un risultato pratico ripaga la costanza della settimana. In coppia gesti solidi più che parole, single cauti ma curiosi. Schiena e postura da proteggere con pause e stretching.

♒ Acquario (Voto: 10) Giornata luminosa. Idee brillanti, contatti rapidi, piccole fortune che aprono strade. Nel lavoro collegate le persone giuste e si sblocca qualcosa. In amore freschezza e complicità, perfino a distanza. Benessere alto: tecnologia sì, ma staccate per godervi il sabato.

♓ Pesci (Voto: 6) Sensibilità in aumento. Evitate di idealizzare situazioni o promesse. Al lavoro fate un passo alla volta e chiedete supporto se serve. In amore dolcezza, purché restiate con i piedi per terra. Riposo e musica vi rimettono in equilibrio.