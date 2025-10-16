Venerdì 17 ottobre è un giorno che mette alla prova anche i meno superstiziosi. Ma l’atmosfera autunnale invita a sorridere: tra un caffè caldo e un po’ di ironia, si chiude la settimana con energia positiva. Il Sagittario brilla al primo posto, seguito da un Leone in grande ripresa, una Bilancia più serena e un Cancro che ritrova tenerezza. Nonostante le paure legate al famoso “venerdì 17”, l’aria d’autunno porta fortuna e nuove occasioni per molti segni.

L'oroscopo di venerdì 17 ottobre: Capricorno ambizioso, intuizioni forti per i Pesci

♈ Ariete (Voto: 8) Giornata frizzante.

Vi sentirete pronti a chiudere questioni rimaste in sospeso. In amore torna il desiderio di chiarezza, ma evitate discussioni inutili. Un piccolo colpo di fortuna al lavoro vi darà slancio.

♉ Toro (Voto: 7) Un venerdì più emotivo del solito. Potreste lasciarvi andare ai sentimenti, ma con cautela. Al lavoro serve calma, le soluzioni arriveranno lunedì. Stanchezza passeggera, ma nulla di serio.

♊ Gemelli (Voto: 8) Le idee non mancano e l’ironia vi salva da piccoli imprevisti. Un messaggio o una chiamata potrebbero sorprendervi in positivo. In amore, si accende una scintilla che non vi aspettavate.

♋ Cancro (Voto: 7.5) L’autunno risveglia nostalgie, ma anche dolcezza. Oggi l’umore sale e scende, però una persona cara saprà riportarvi il sorriso.

Attenzione solo allo stress, concedetevi una pausa.

♌ Leone (Voto: 9) Tornate protagonisti. Il carisma fa centro e l’energia è al massimo. Sul lavoro brillano le idee, mentre in amore qualcuno cede al vostro fascino. Una giornata che profuma di successo.

♍ Vergine (Voto: 7) Vi sentite un po’ stanchi, ma la lucidità non manca. Potreste chiudere una questione economica con soddisfazione. In amore serve più leggerezza: non tutto va analizzato.

♎ Bilancia (Voto: 8.5) La serenità finalmente torna. Vi sentirete più equilibrati, pronti a mediare e a far pace dove serve. Nel pomeriggio una buona notizia vi ridarà fiducia.

♏ Scorpione (Voto: 7.5) Sensazioni intense ma confuse. Il cuore dice una cosa, la mente un’altra.

Meglio rimandare decisioni affrettate. Una camminata all’aperto vi rimetterà in equilibrio.

♐ Sagittario (Voto: 10) Siete i veri protagonisti del giorno. Energia alle stelle, ottimismo contagioso e piccole fortune in arrivo. L’amore vi regala entusiasmo e la mente vola verso nuovi progetti.

♑ Capricorno (Voto: 8) Concentrati e determinati, chiudete la settimana con grinta. Non fatevi distrarre da chi non crede nei vostri piani. Nel pomeriggio arriva un riconoscimento meritato.

♒ Acquario (Voto: 7) Tante idee ma poca voglia di seguirle fino in fondo. Meglio focalizzarsi su una sola cosa per volta. In amore si scioglie un malinteso.

♓ Pesci (Voto: 8.5) Giornata ispirata. Seguite l’intuito, potrebbe portarvi lontano. Un sogno o un segnale del destino vi aiuterà a capire cosa volete davvero.