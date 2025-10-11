Le previsioni astrologiche della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025 annunciano un cielo vivace, ricco di cambiamenti interiori e nuove opportunità. Alcuni segni, come Toro e Bilancia, sapranno cavalcare le onde cosmiche con eleganza e determinazione, mentre altri, come Leone e Pesci, dovranno imparare a dosare le energie e a non farsi travolgere dalle emozioni. Il transito di Mercurio in Scorpione intensifica la comunicazione e dona una mente acuta, mentre Venere in Vergine invita alla riflessione nei rapporti affettivi. Settimana di crescita, introspezione e scelte importanti per molti di voi.

Ariete

Settimana di grande attività mentale e qualche momento di tensione da gestire. Le stelle favoriscono la ripresa di progetti sospesi e a chiarire situazioni rimaste in bilico. In amore, cercate di non essere impulsivi: un gesto affrettato potrebbe complicare ciò che è già delicato. Sul lavoro, tornano idee vincenti, ma serve concretezza. Energia altalenante, con cali tra giovedì e venerdì, ma il weekend vi regalerà una ventata di fiducia. ❤️ Amore: ★★★☆☆ Lavoro: ★★★★☆ ⚡ Energia: ★★★☆☆ Fortuna: ★★★☆☆

Toro

Periodo ricco di soddisfazioni e riconoscimenti. Venere vi protegge e vi rende magnetici: le relazioni, anche quelle complicate, ritrovano equilibrio e dolcezza.

Nel lavoro dimostrate il vostro valore e chi aveva dubitato di voi dovrà ricredersi. La concretezza è la vostra forza: gli sforzi compiuti tendono a dare buoni risultati. Energia stabile, soprattutto da mercoledì in poi, quando una buona notizia vi restituirà entusiasmo. ❤️ Amore: ★★★★★ Lavoro: ★★★★★ ⚡ Energia: ★★★★☆ Fortuna: ★★★★☆

Gemelli

Le stelle vi spronano a uscire dalla confusione. È il momento di fare chiarezza su ciò che volete davvero. In amore potreste sentirvi divisi tra razionalità e desiderio, ma basta un piccolo gesto sincero per ristabilire la complicità. Sul lavoro, Mercurio favorevole stimola la comunicazione: ottime opportunità per chi lavora in gruppo o nei media. La fortuna vi accompagna nei contatti e nei viaggi brevi.

❤️ Amore: ★★★☆☆ Lavoro: ★★★★☆ ⚡ Energia: ★★★☆☆ Fortuna: ★★★★☆

Cancro

Vi sentite più sensibili del solito, ma anche più ispirati. È una settimana in cui l’intuito vi guida verso le scelte giuste. L’amore si colora di sfumature dolci, ma attenzione alle parole dette di fretta: una frase mal interpretata potrebbe creare fraintendimenti. Nel lavoro siete abili nel mediare e risolvere conflitti. Energia crescente, soprattutto nel weekend, quando una persona cara saprà farvi sorridere. ❤️ Amore: ★★★★☆ Lavoro: ★★★☆☆ ⚡ Energia: ★★★★☆ Fortuna: ★★★☆☆

Leone

Le stelle vi invitano a rallentare. Avete corso troppo e ora serve un po’ di equilibrio. In amore c’è voglia di passione, ma il partner potrebbe chiedere più attenzioni.

Sul lavoro, meglio evitare scontri: chi vi provoca non merita la vostra energia. Da giovedì in poi tornano fiducia e voglia di mettersi in gioco, ma solo se imparerete a dosare gli sforzi. Fortuna altalenante, ma la determinazione resta alta. ❤️ Amore: ★★☆☆☆ Lavoro: ★★★☆☆ ⚡ Energia: ★★☆☆☆ Fortuna: ★★★☆☆

Vergine

Venere nel segno vi rende lucidi e carismatici. In amore saprete cosa volete e come ottenerlo, ma con eleganza e sensibilità. Sul lavoro, è tempo di concretizzare ciò che avete solo pianificato: le stelle vi offrono occasioni concrete. Energia eccellente per la maggior parte della settimana, anche se qualche momento di stanchezza si farà sentire nel weekend. Fortuna buona, ma non affidatevi solo al caso: serve metodo.

❤️ Amore: ★★★★★ Lavoro: ★★★★★ ⚡ Energia: ★★★★☆ Fortuna: ★★★★☆

Bilancia

Settimana densa di emozioni positive. La vostra capacità di mediare e creare armonia sarà la chiave del successo, sia nei rapporti affettivi che in quelli professionali. L’amore vi sorride, con momenti di complicità intensa e gesti che parlano più delle parole. Sul lavoro, arriva una conferma che aspettavate da tempo. Energia alta e mente brillante: siete in una delle fasi migliori dell’autunno. ❤️ Sentimenti: ★★★★★ Lavoro: ★★★★★ ⚡ Energia: ★★★★★ Fortuna: ★★★★☆

Scorpione

Mercurio nel segno vi dona potere comunicativo e intuito affilato. Potrebbe essere una buona settimana per affrontare una questione delicata con spirito costruttivo.

In amore, siete profondi e magnetici, ma fate attenzione alla gelosia. Sul lavoro, evitate di imporvi con troppa forza: la diplomazia sarà la chiave. Energia potente, ma da canalizzare bene per non bruciarvi. Fortuna stabile con punte di brillantezza tra venerdì e sabato. ❤️ Sentimenti: ★★★★☆ Lavoro: ★★★★☆ ⚡ Energia: ★★★★★ Fortuna: ★★★☆☆

Sagittario

La voglia di rinnovamento vi accompagna. In amore, potreste riscoprire un sentimento che credevate sopito. Le stelle vi invitano a guardare avanti, senza timore del passato. Nel lavoro, l’intuito vi guida verso scelte vincenti, ma serve costanza. Energia esplosiva, soprattutto nel weekend, quando la Luna vi regalerà entusiasmo e leggerezza. Fortuna buona, ideale per chi deve iniziare qualcosa di nuovo.

❤️ Sentimenti: ★★★★☆ Lavoro: ★★★★☆ ⚡ Energia: ★★★★★ Fortuna: ★★★★☆

Capricorno

Siete nel vostro elemento: concentrazione, disciplina e una forte determinazione vi porteranno lontano. In amore, la stabilità diventa la vostra priorità: evitate però di essere troppo rigidi. Nel lavoro, vi aspettano riconoscimenti e forse un piccolo traguardo che vi darà grande soddisfazione. Energia costante e mente lucida per tutta la settimana. Fortuna crescente nel fine settimana. ❤️ Sentimenti: ★★★★☆ Lavoro: ★★★★★ ⚡ Energia: ★★★★☆ Fortuna: ★★★★☆

Acquario

Periodo di trasformazione interiore: sentite il bisogno di liberarvi da vincoli e schemi. In amore, potreste sorprendere il partner con gesti spontanei e sinceri.

Sul lavoro, nuove collaborazioni portano entusiasmo. Energia vivace ma discontinua: alternate momenti di euforia a cali improvvisi. Fortuna discreta, ma vi accompagnerà se saprete osare con intelligenza. ❤️ Sentimenti: ★★★★☆ Lavoro: ★★★☆☆ ⚡ Energia: ★★★☆☆ Fortuna: ★★★☆☆

Pesci

Le stelle invitano all’introspezione e alla calma. È un buon momento per esercitarvi nel dire di no, senza sentirvi in colpa. In amore, lasciate che le emozioni si esprimano liberamente, ma senza idealizzare troppo. Sul lavoro, evitate di disperdere energie in troppi progetti. Energia in risalita nel weekend, quando una buona notizia vi restituirà il sorriso. Fortuna più forte di quanto pensiate. ❤️ Sentimenti: ★★★☆☆ Lavoro: ★★★☆☆ ⚡ Energia: ★★★☆☆ Fortuna: ★★★★☆