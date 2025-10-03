L'oroscopo del 4 ottobre 2025 assegna un voto 9 sia ai Pesci che allo Scorpione che sarà un vero leader, mentre va un 6,5 ai Gemelli che rischieranno di agitarsi senza concludere molto nelle azioni. Approfondiamo ora i dettagli per tutti i segni.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – 7,5: l’energia scivola in profondità. Siete più sensibili del solito, ma anche capaci di reagire con coraggio. Potreste sorprendere qualcuno a cui tenete con la vostra capacità di ascolto.

Leone – 6,5: fate fatica a seguire il flusso. L’intensità emotiva del giorno vi mette alla prova: meno controllo, più empatia sarà la chiave per risolvere problemi.

Sagittario – 7: siete pieni di energia, ma la direzione potrebbe mancare. Rischiate di sparare frecce senza bersaglio. Meglio scegliere bene le vostre battaglie prima di agire. Rimanete focalizzati su voi stessi e sul vostro obiettivo.

Simboli di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – 8: ottimo giorno per costruire connessioni sincere. Amicizie e affetti trovano nuova solidità. Le vostre emozioni diventano la vostra forza da esprimere con chi vi fidate.

Vergine – 7: un po’ tesi, ma il trigono vi aiuta a bilanciare logica e cuore. Buona giornata per sistemare questioni affettive o emotive con delicatezza.

Capricorno – 7,5: concretezza e intuizione si incontrano. Potreste dare struttura a un progetto creativo o emotivo.

Giornata produttiva e stimolante per ogni tipo di attività.

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – 6,5: sarete un po’ in bilico: l’acqua della Luna vi confonde, mentre Marte vi spinge a muovervi dritti per la vostra strada. Rischiate di agitarvi senza concludere molto nelle azioni. Fate attenzione.

Bilancia – 7,5: l'aria del vostro segno si armonizza con le acque in movimento: trovate equilibrio tra intuizione e emozione. Sarete più capaci di mediare i conflitti anche quelli più complessi.

Acquario – 7: sarete un po’ spiazzati dall’eccesso di emozioni, ma riuscite a usarle come carburante creativo. Se lasciate spazio all’istinto, avrete sorprese positive.

Simboli di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – 8,5: la Luna vi coccola e vi sostiene molto. Un’intuizione o una visione interiore potrebbe guidarvi verso una scelta importante come un nuovo contratto di lavoro da accettare o di formare una famiglia.

Scorpione – 9: sarete super potenziati: Marte nel vostro segno e la Luna vi regalano intensità e magnetismo a tutta forza. Domani nessuno può ignorarvi. Sarete dei veri leader da seguire e da cui prendere esempio.

Pesci – 9: la Luna è con voi e Marte vi dà la spinta che vi mancava. Energia, intuizione e passione si fondono insieme: giornata perfetta per osare.