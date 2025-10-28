L'oroscopo del 29 ottobre 2025 assegna quattro stelle e mezzo all'Acquario e Capricorno che andrà incontro a cambiamenti: tre stelle all'Ariete che dovrà gestire bene le emozioni e fare attenzione a non reagire d'istinto.

Segni di fuoco

Ariete: giornata di sorprese e colpi di scena nelle comunicazioni. Evitate decisioni affrettate, soprattutto sul lavoro. Il cielo favorisce l’intuizione, ma va temperata con la prudenza. Votazione ⭐⭐⭐. Attenzione a non reagire d’istinto, gestite bene le emozioni.

Leone: le relazioni con colleghi o partner possono risultare tese.

Cercate il dialogo invece dello scontro: la diplomazia è la chiave per evitare malintesi. Giudizio: ⭐⭐⭐½ . Tensione percepita, ma potete risolvere tutto con calma.

Sagittario: Mercurio nel vostro segno vi rende curiosi e rapidi, ma l’opposizione di Urano porta imprevisti. Adattabilità e flessibilità saranno essenziali. Pagella: ⭐⭐⭐⭐. Intuizioni brillanti, ma attenzione ai colpi di scena.

Segni di terra

Toro: il cielo invita a rivedere contratti, documenti o accordi finanziari: possono emergere dettagli nascosti. Evitate decisioni impulsive. Pagella: ⭐⭐⭐. Prudenza e revisione saranno premianti.

Vergine: situazioni lavorative o quotidiane potrebbero sorprendere. La lucidità mentale è il vostro miglior alleato oggi.

Voto: ⭐⭐⭐⭐. Chiarezza e precisione vi salvano da possibili errori.

Capricorno: Buon momento per riflettere e pianificare a lungo termine. Le energie intense spingono a ristrutturazioni e cambiamenti strategici. Pagella: ⭐⭐⭐⭐½ . Visione chiara e concretezza vi favoriscono.

Segni di aria

Gemelli: Urano in Gemelli porta agitazione e imprevedibilità. Mercurio opposto aumenta l’insofferenza: controllate le reazioni impulsive. Giudizio: ⭐⭐⭐. Energia frenetica: calma e organizzazione aiutano a gestirla.

Bilancia: giornata di intuizioni e incontri inattesi. Stimolata l'introspezione e la profondità nei rapporti. Votazione: ⭐⭐⭐⭐. Momento intenso, utile per capire dinamiche nascoste.

Acquario: Luna e Plutone vi rendono profondi e magnetici, ma Mercurio opposto può creare fraintendimenti.

Prendete tempo per analizzare prima di parlare. Pagella: ⭐⭐⭐⭐½. Profondità e fascino in aumento, ma gestite bene le parole.

Segni di acqua

Cancro: è il giorno per affrontare emozioni profonde e situazioni complesse. Fidatevi dell’intuito, ma non trascurate i dettagli pratici. Voto: ⭐⭐⭐⭐. Sensibilità e attenzione ai particolari vi guideranno.

Scorpione: forza e determinazione. Anche se potrebbe sorgere qualche imprevisto, la vostra capacità di concentrazione vi protegge. Votazione: ⭐⭐⭐⭐½. Intensità e controllo vi fanno affrontare tutto con sicurezza.

Pesci: vi sentirete sensibili ai segnali sottili. Osservate, ascoltate e lasciate che le intuizioni vi guidino, evitando impulsività. Pagella: ⭐⭐⭐⭐. Saggezza e intuizione vi permettono di gestire situazioni delicate.