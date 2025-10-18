L'oroscopo di novembre 2025 assegna un voto 10 allo Scorpione che avrà delle buone intuizioni, un 9 ai Pesci per la crescita personale, mentre va un 7,5 alla Bilancia che dovrà avere pazienza per rafforzare i legami. Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per tutti i segni.

I segni di fuoco

ARIETE: novembre vi invita a riflettere prima di agire. Fino al giorno 4 potreste sentire la mancanza di energia diretta, ma dal 5, con Marte in Sagittario e Plutone favorevole, potrete affrontare progetti importanti con passione e determinazione. Mercurio retrogrado fino al 19 richiede attenzione nella comunicazione e nella revisione di vecchi piani.

Giudizio: 8.

LEONE: siete in un periodo di intensa creatività e ambizione. Le energie planetarie favoriscono iniziative coraggiose, ma dovete bilanciare impeto e diplomazia. Mercurio retrogrado vi invita a rivedere trattative e rapporti. Votazione: 8,5

SAGITTARIO: Marte nel segno vi spinge all'azione ea esprimere il vostro entusiasmo, ma Mercurio retrogrado vi ricorda di non bruciare le tappe: le decisioni importanti richiedono cura. Voto: 8,5

I simboli di terra

TORO: l'ottimo aspetto tra Urano e Saturno/Nettuno dal giorno 8 vi aiuta a radicare le vostre idee in modo solido e innovativo. Fate attenzione alle aspettative relazionali o contrattuali: Plutone può portare frustrazione se non siete flessibili.

Voto:8

VERGINE: Marte nel segno vi spinge all'azione ea esprimere il vostro entusiasmo, ma Mercurio retrogrado vi ricorda di non bruciare le tappe: le decisioni importanti richiedono cura. Votazione: 8,5

CAPRICORNO: novembre stimola la vostra capacità di pianificazione e realizzazione. Saturno e Nettuno vi aiutano a trasformare intuizioni in progetti concreti. Gestite con cura le emozioni ei rapporti interpersonali. Giudizio: 9

️Segni di aria

GEMELLI: Mercurio retrogrado fino al 19 vi invita a rivedere comunicazioni e contratti. L'inizio del mese non favorisce l'azione concreta, ma intuizione e flessibilità vi aiuteranno a risolvere i problemi. Voto: 7,5.

BILANCIA: novembre richiede attenzione: il Sole è in Scorpione fino al 22, quindi la vostra energia principale non sarà al massimo.

Sarà un buon periodo per osservare, preparare progetti e rafforzare i legami con pazienza. Dal 23 in poi le energie vi sosterranno maggiormente. Votazione: 7,5.

ACQUARIO: Plutone stimola i cambiamenti. Sole in Bilancia fino al 22 valorizza la vostra diplomazia e il fascino. Ottimo periodo per creare alleanze e rafforzare i legami, con attenzione alle aspettative verso gli altri. Giudizio: 8,5

I simboli d'acqua

CANCRO: Giove in Cancro fino al giorno 11 vi protegge, ma la retrogradazione richiede pazienza. È un buon periodo per perfezionare progetti o aspettare la scintilla giusta in amore. Voto: 8

SCORPIONE: novembre è il vostro mese: Sole, Venere, Marte e Mercurio vi sostengono. Potrete vivere intuizioni, passioni e decisioni decisive.

La quadratura di Plutone invita a gestire con attenzione i desideri più profondi. Giudizio: 10

PESCI: periodo ottimo per radicarsi e seguire l'intuito. Saturno e Nettuno aiutano a trovare equilibrio tra spiritualità e concretezza, favorendo la crescita interiore e professionale. Votazione: 9.