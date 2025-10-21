L'oroscopo finanziario per il mese di novembre 2025 assegna un voto dieci allo Scorpione e nove al Toro per progetti concreti, mentre alla Bilancia viene attribuito un sette e mezzo: i nati sotto questo segno dovranno usare prudenza negli investimenti.

Segni di fuoco

ARIETE: all’inizio del mese dovrete fare attenzione alle spese impulsive e ai rischi non calcolati. Dal 5 novembre, con Marte in Sagittario e Plutone favorevole, emergono occasioni concrete per aumentare le entrate o avviare progetti con buone prospettive a lungo termine.

Giudizio: 8.

LEONE: novembre porta buone opportunità per chi sa combinare ambizione e prudenza. Evitate investimenti azzardati fino al 19, poi potrete sfruttare idee innovative o collaborazioni strategiche.

Voto: 8.

SAGITTARIO: la retrogradazione di Mercurio fino al 19 richiede attenzione nelle comunicazioni e contratti. Dal 5, Marte vi aiuta a muovervi con decisione: occasioni di guadagno, soprattutto se rivedete vecchi piani.

Votazione: 8,5.

Segni di terra

TORO: Urano in trigono a Saturno e Nettuno favorisce investimenti lungimiranti e progetti concreti. Attenzione a non lasciarvi trascinare dall’emotività.

Giudizio: 9.

VERGINE: mese favorevole per riorganizzare conti, valutare proposte e rafforzare sicurezza economica.

Opportunità interessanti nella seconda metà del mese.

Votazione: 8,5.

CAPRICORNO: ottimo periodo per consolidare investimenti, progetti imprenditoriali e strategie di risparmio. La lucidità mentale e la capacità di pianificazione sono ai massimi livelli.

Voto: 8,5.

Segni di aria

GEMELLI: Mercurio retrogrado fino al 19 può causare piccoli ritardi o incomprensioni economiche. Siate pazienti e concentratevi su revisione di contratti e opportunità già esistenti.

Giudizio: 7,5.

BILANCIA: la prima parte del mese richiede prudenza negli investimenti: Sole e Venere in Scorpione vi stimolano a pianificare e non a correre rischi. Dal 23 novembre, potrete muovervi con maggiore sicurezza.

Votazione: 7,5.

ACQUARIO: Plutone stimola cambiamenti strutturali: potete ridefinire strategie economiche e puntare su progetti innovativi, ma evitate decisioni impulsive.

Voto: 8,5.

Segni di acqua

CANCRO: Giove nel segno fino all’11 garantisce sostegno, ma con la retrogradazione occorre rivedere piani o perfezionare progetti già avviati. Buon periodo per gestire spese e investimenti in modo equilibrato.

Giudizio: 9.

SCORPIONE: novembre è un mese molto favorevole, Venere, Marte e Mercurio vi aiutano a pianificare, gestire risorse e cogliere opportunità strategiche. Attenzione solo a non farsi prendere dall’eccesso di controllo.

Votazione: 10.

PESCI: ottimo momento per consolidare entrate e investimenti: Saturno e Nettuno vi guidano nella gestione dei rischi e nel rafforzare la sicurezza economica. Idee originali possono portare vantaggi concreti.

Voto: 8,5.