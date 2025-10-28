Secondo l'oroscopo del weekend 1-2 novembre 2025 il Toro ha tanta voglia di libertà, il Cancro può ricevere un prezioso consiglio e la Vergine è possessiva. Di seguito, approfondiamo nel dettaglio tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: una nuova conoscenza può essere complessa da gestire. L'attrazione nei confronti della dolce metà continua ad essere molto forte. Sull'ambito lavorativo è necessario non prendere decisioni troppo affrettate.

Toro: con il partner è importante trovare un compromesso, per evitare eventuali problemi. Una questione di lavoro può essere risolta con diplomazia.

Nel fine settimana può arrivare un improvvisa voglia di libertà.

Gemelli: nel weekend è presente una buona capacità di comunicare con la famiglia. I single possono ampliare i propri orizzonti, ed essere molto felici. Sul lavoro è arrivato il momento di iniziare delle nuove collaborazioni molto interessanti.

Cancro: un consiglio può essere davvero prezioso. Una notizia inaspettata può creare dei malumori con la persona amata. Chi lavora in proprio può essere troppo impulsivo.

Leone: è possibile essere più generosi del passato. Per i cuori solitari sono previsti degli incontri interessanti. Sulla sfera professionale è possibile essere molto combattivi.

Vergine: chi ha una relazione è troppo possessivo con il partner.

Attenzione perché la riserva energetica può esaurirsi in breve tempo. Sul lavoro, gli impegni da affrontare sono davvero tanti.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi fa parte di una coppia dove gestire la tensione. Chi deve preparare un esame universitario è di malumore. Degli errori imperdonabili possono portare dei problemi sul lavoro.

Scorpione: è possibile guardare la dolce metà con occhi ipercritici. Chi è solo da tempo è invidioso nei confronti degli amici. Le trattative di lavoro risultano essere molto impegnative.

Sagittario: chi cerca l'amore è molto fragile di fronte ad alcune questioni. La creatività può regalare più soddisfazioni del previsto. La salute e la serenità sono pronte ad accompagnare l'intero fine settimana.

Capricorno: è possibile essere molto preoccupati per una persona di famiglia. Sulla sfera amorosa è presente una bella armonia. In questo momento è necessario risparmiare il più possibile.

Acquario: chi è impegnato in una relazione può diventare molto più possessivo del previsto. Una breve passeggiata può fare ritornare la serenità. Bisogna fare molta attenzione ai malesseri stagionali.

Pesci: finalmente i cuori solitari sono concentrati su se stessi. Con tante insicurezze è probabile affrontare la dolce metà. Per la sfera professionale è un weekend davvero ottimo.