L'oroscopo del benessere di novembre 2025 assegna un nove in pagella ai Pesci e al Sagittario, ottimisti e ambiziosi. Sette e mezzo ai Gemelli alle prese con un po' di stanchezza mentale.

Segni di Fuoco

Ariete: il mese parte con slancio ma anche con qualche altalena di energia. Marte in Sagittario dal 5 vi ridà vitalità e voglia di muovervi. Attenzione solo a non forzare troppo il ritmo: serve equilibrio tra entusiasmo e riposo. Voto: 8

Leone: il vostro benessere migliora nella seconda parte del mese, quando il Sole passa in Sagittario e vi porta calore e leggerezza.

Prima, potreste avvertire un po’ di tensione interiore e desiderio di evasione. Ricaricatevi nella natura. Voto: 8,5

Sagittario: Marte nel vostro segno vi dona forza, resistenza e spirito sportivo. È un mese perfetto per prendervi cura del corpo e per rimettervi in moto. Attenzione solo agli eccessi: il troppo entusiasmo può farvi trascurare i segnali del corpo. Voto: 9

Segni di Terra

Toro: Urano vi sostiene, ma novembre vi invita alla calma. L’energia è buona, ma la mente corre troppo: cercate di evitare stress da controllo o rigidità. Yoga o stretching possono aiutarvi a sciogliere tensioni. Voto: 8

Vergine: siete tra i più stabili del mese. Saturno e Nettuno nei Pesci vi insegnano a rallentare e a rispettare i vostri tempi.

Il corpo risponde bene, purché non vi sovraccarichiate di doveri. Voto: 8,5

Capricorno: ottimo mese per rigenerare corpo e mente. Potreste sentire la necessità di pause e sonno più profondo, ma anche di attività fisiche regolari. L’equilibrio tra disciplina e riposo è la chiave. Voto: 9

Segni di Aria

Gemelli: Mercurio retrogrado fino al 19 può portare stanchezza mentale o pensieri confusi. Cercate di non strafare con impegni e informazioni. Dopo il 20, tornate lucidi e più sereni. Voto: 7,5

Bilancia: la prima parte del mese vi dona armonia grazie a Venere nel vostro segno, poi con il suo passaggio in Scorpione potreste sentire più intensità emotiva. Equilibrate la mente con attività creative o momenti di silenzio.

Voto: 8

Acquario: Plutone in transito nel vostro segno può rendervi più sensibili al nervosismo o al bisogno di cambiamento. Evitate tensioni accumulate e dedicatevi ad attività rilassanti e costruttive. Voto: 8

Segni di Acqua

Cancro: Giove continua a sostenervi, anche se retrogrado dall’11. L’energia è buona ma più interiore: vi sentite in fase di recupero e riflessione. Ottimo mese per il benessere domestico e per ritrovare equilibrio emotivo. Voto: 8,5

Scorpione: siete protagonisti del mese! Con il Sole, Venere e poi Mercurio nel vostro segno, vi sentite forti e rigenerati. La vostra energia vitale è profonda e magnetica, ma fate attenzione agli eccessi di controllo o intensità. Voto: 9,5

Pesci: Saturno e Nettuno vi regalano calma e consapevolezza. È un mese ideale per la meditazione, il riposo e la cura interiore. Il corpo risponde bene se lo ascoltate con dolcezza e senza forzature. Voto: 9