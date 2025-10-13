L'oroscopo della fortuna dal 13 al 19 ottobre 2025 assegna un voto di nove e mezzo alla Bilancia, che vivrà sorprendenti coincidenze, nove al Leone, atteso da una proposta inattesa, e sette alla Vergine, con pochi colpi di scena ma soddisfazioni tranquille.

Segni di fuoco

Ariete: la fortuna arriva in modo discreto, spesso attraverso una persona che vi dà un consiglio o un’opportunità. Venere vi invita alla collaborazione, non alla competizione. Se evitate gli scontri, potreste ricevere una sorpresa. Giudizio: 7,5/10

Leone: ottima settimana per incontri e visibilità: Venere vi illumina, Giove vi sostiene.

Le porte si aprono, ma dovete crederci davvero. Un’occasione favorevole potrebbe nascere da una proposta inattesa o da un contatto amichevole. Votazione: 9/10

Sagittario: energia buona e mente vivace. Se volete cambiare strada o provare qualcosa di nuovo, il momento è giusto. Fortuna legata a viaggi, studio e progetti internazionali. Voto: 8/10

Segni di terra

Toro: la fortuna arriva in piccoli gesti quotidiani: un’idea, un incontro, un dettaglio che vi fa risparmiare tempo o denaro. La lentezza sarà la vostra forza. Se non forzate le situazioni, qualcosa di positivo maturerà da sé. Giudizio: 7,5/10

Vergine: Venere lascia il vostro segno, ma vi regala in cambio più serenità e lucidità. Meno colpi di scena, ma tante soddisfazioni tranquille.

È la fortuna che si costruisce con disciplina e chiarezza mentale. Fortuna: 7/10

Capricorno: Marte e Mercurio vi sostengono: lucidità e intuito vi rendono vincenti. La fortuna tenderà a favorirvi se manterrete calma e strategia. Le decisioni prese in questi giorni potrebbero rivelarsi significative nel tempo. Fortuna: 8,5/10

Segni di aria

Gemelli: Venere in Bilancia è il vostro amuleto: vi sentite al posto giusto nel momento giusto. Fortuna in amore, nei rapporti e nelle parole. Una buona notizia può arrivare quasi per magia. Votazione: 9/10

Bilancia: con Venere nel vostro segno, il favore delle stelle è palese: incontri, idee e coincidenze vi sorridono. Se ascoltate l’intuito e restate diplomatici, ogni porta si apre.

Giudizio: 9,5/10

Acquario: settimana fluida e intelligente: la vostra creatività trova terreno fertile. Fortuna legata a eventi sociali, amicizie o collaborazioni artistiche. Voto: 8,5/10

Segni di acqua

Cancro: Giove nel vostro segno continua a proteggervi, ma serve fiducia. Fortuna domestica, familiare e interiore: chi segue il proprio intuito potrà trovare soluzioni più adatte. Possibili occasioni attraverso persone care. Giudizio: 8,5/10

Scorpione: Marte e Mercurio vi rendono acuti e coraggiosi: fortuna che nasce dall’azione. Saprete cogliere segnali e opportunità che altri non vedono. Attenzione solo a non forzare troppo i tempi. Votazione: 8/10

Pesci: la fortuna arriva in modo dolce e graduale. Saturno e Nettuno nel vostro segno vi rendono più saggi e consapevoli: niente colpi di scena, ma tante piccole conferme. Voto: 7,5/10