Il Rumore BIM Festival ha una nuova stella: Viola Maddalena Porqueddu, 11 anni, originaria di Tissi in provincia di Sassari, è la vincitrice assoluta della quarta edizione del festival artistico multidisciplinare. La sua voce potente e la semplicità disarmante hanno conquistato pubblico e giuria nella finalissima che si è tenuta domenica 12 ottobre al Palacongressi di Bellaria Igea Marina.

L’evento, ideato da Anteros Produzioni e dedicato all’eterna icona Raffaella Carrà, ha raccolto oltre mille iscrizioni in tutta Italia e selezionato 700 finalisti nelle varie categorie.

La cittadina romagnola ha ospitato per il quarto anno consecutivo le fasi conclusive del contest, che rappresenta ormai una vetrina nazionale per i giovani talenti.

Una giuria d’eccezione per una serata di spettacolo

La giuria era presieduta da Massimo Fregnani, produttore e coordinatore di eventi televisivi, e composta da numerosi nomi del mondo dello spettacolo tra cui Tiziana Foschi, Samuel Peron, Enzo Paolo Turchi, Lighea, John Vignola, Gae Capitano, oltre a rappresentanti di Radio LatteMiele e del main sponsor MSC Crociere.

Alla conduzione della serata, la brillante Alessia Fabrizio, finalista della prima edizione del festival, che ha presentato le esibizioni dei concorrenti e una scaletta ricca di ospiti: dal talk show con Peron e Turchi, all’esibizione della cantautrice Carmen Ferreri, ai coinvolgenti flash mob sulle note di Raffaella Carrà, fino allo spettacolo dei giovani batteristi diretti da Maurizio Dei Lazzaretti.

I vincitori delle categorie

Oltre a Viola Maddalena Porqueddu, vincitrice nella sezione Canto – Junior, altri talenti sono stati premiati:

Canto – Baby : Ginevra Nuvolari

Canto – Nuove Proposte : Aisosa Firsty Ogayerio

Canto – Senior : Felix Ramon Guevara

Danza : Vittoria Abruzzese (Under-13), Martina Deiana (Under-17), Giulia Benetton (Over-18)

Ballo : Young Dancer (Under-13), Lucio Emanuele Rapisarda (Under-17), Cristian Mancini (Over-18)

Ballo Inclusivo : Duo Matteo e Gianluca (novità 2025)

Arti Varie: Liam Fascianella

Numerosi anche i premi speciali, come il Premio iCompany al gruppo Progect X, il Premio della Critica al Coro Anima Viva e il Premio Anteros a Sofia Pighi.

Viola Maddalena Porqueddu, oltre al trofeo, si è aggiudicata anche la programmazione radiofonica per 45 giorni su Radio LatteMiele di un suo brano, un’occasione importante per farsi conoscere al grande pubblico.

Una festa per la città e per i giovani

“Siamo orgogliosi di ospitare un evento così importante”, ha dichiarato il sindaco Filippo Giorgetti, “che valorizza i giovani talenti e porta visibilità alla nostra città. Bellaria Igea Marina è diventata per tre giorni un punto di riferimento per le famiglie e il mondo dello spettacolo”.

Il Rumore BIM Festival, ideato da Nazzareno Nazziconi e diretto da Roberto Vecchi, è molto più di un semplice concorso: è una piattaforma inclusiva dove arte, passione e talento si incontrano, offrendo concrete opportunità nel mondo dello spettacolo ai giovani artisti italiani.