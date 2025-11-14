L’oroscopo dell’amore dal 17 al 23 novembre racconta una settimana intensa, fatta di contrasti, chiarimenti e sentimenti che cambiano forma. Il cielo astrologico si muove con energia: alcuni segni trovano stabilità nelle relazioni costruite, mentre altri percepiscono l’urgenza di modificare ritmo, direzione o linguaggio emotivo. Marte accende passioni e convinzioni, Venere porta nostalgia e coraggio, e la Luna – oscillando tra caos e quiete – illumina sia i legami di coppia sia i desideri dei single. In questo oroscopo settimanale dell’amore, Ariete e Bilancia sembrano rincorrersi, mentre lo Scorpione conquista il voto più alto del periodo.

L’oroscopo dell’amore settimanale dal 17 al 23 novembre con pagelle per tutti i segni

Ariete – Voto 7,5

In questa settimana vi muovete con un’intensità che alterna slanci appassionati e momenti di brusca introspezione. L’amore non vi abbandona, ma chiede più delicatezza, più ascolto e meno fretta. Vi trovate spesso tra il desiderio di agire e quello di lasciare che le emozioni altrui maturino senza essere spinte. Nelle relazioni di coppia emergono conversazioni importanti, forse rimandate da tempo, che vi invitano ad affrontare ciò che non avete il coraggio di dire apertamente. I single provano una forte attrazione verso persone intense e magnetiche, ma fate attenzione a non confondere fascino e compatibilità.

La vostra energia è buona, ma un po’ irruente: ammorbiditevi e scoprirete che l’amore si avvicina con più naturalezza.

Toro – Voto 8

Il cielo parla di stabilità, dolcezza e recupero emotivo. Voi del Toro ritrovate la capacità di costruire, chiarire e condividere. Le relazioni sembrano più lineari, più sincere, meno appesantite da dubbi. Qualcuno potrebbe sorprendervi con un gesto concreto che dà valore alle parole ascoltate nelle settimane precedenti. Per i single, torna la fiducia negli incontri fortuiti, in quelle anime gentili che arrivano senza clamore ma restano nel tempo. In coppia vi concedete spazi più profondi, più maturi, lasciando cadere una vecchia resistenza emotiva. È una settimana di crescita sentimentale, armoniosa e costante.

Gemelli – Voto 6,5

Siete presi da mille pensieri e forse l’amore scivola in secondo piano, non volutamente ma per saturazione mentale. C’è tanta confusione, forse troppa comunicazione frammentata, ed è proprio da qui che nasce un lieve calo nel vostro punteggio. Le relazioni esistenti richiedono trasparenza: le mezze frasi, le allusioni e i silenzi non funzionano più. I single si sentono attratti da personalità brillanti ma poco stabili, e questo può creare altalene emotive difficili da gestire. La settimana, nonostante ciò, porta una piccola rivelazione: capirete cosa desiderate davvero, e questo renderà il cammino più lineare.

Cancro – Voto 9

Una delle settimane più dolci e fertili per il cuore.

Vi lasciate finalmente attraversare da emozioni sincere, senza paura di mostrarvi vulnerabili. Venere favorisce la tenerezza, la reciproca comprensione e un ritorno della fiducia in chi amate. Le coppie vivono momenti intensi, con promesse e discussioni luminose che fanno bene alla relazione. I single si aprono alla possibilità di un innamoramento lento ma profondo, che cresce come una radice silenziosa. È una settimana di totale pienezza emotiva: abbracciate ciò che arriva e lasciate che l’amore vi trasformi.

Leone – Voto 7

Vi trovate in un punto intermedio: non tutto fila liscio, ma nulla è così critico da richiedere rivoluzioni immediate. L’amore si muove attraverso tensioni leggere, qualche parola fraintesa o piccole divergenze di carattere, ma tutto resta gestibile.

Le coppie hanno bisogno di ridimensionare i propri ego, di concedere più spazio all’altro senza viverlo come una mancanza di attenzione verso di sé. I single, pur brillanti, non riescono ancora a trovare una direzione stabile: molti incontri, poche certezze. Siete vicini a una svolta, ma serve più pazienza.

Vergine – Voto 8,5

Settimana sorprendentemente armoniosa. Sentite di poter finalmente contare su un dialogo più fluido, su un appoggio sincero e su un clima sentimentale meno rigido rispetto alle scorse settimane. Le relazioni tornano a respirare grazie alla vostra capacità di osservare senza giudicare, e questo permette all’amore di affermarsi in modo più autentico. I single esprimono un fascino elegante, misurato ma magnetico, che attira persone affidabili e mature.

Vi scoprite più spontanei, più liberi e meno trattenuti. Il cuore si apre, e l’universo risponde.

Bilancia – Voto 6

L’amore non è assente, ma appare sfocato. Potreste sentire il bisogno di maggiore chiarezza emotiva. Ci sono dubbi, esitazioni e forse anche una certa paura di scegliere. Le relazioni di coppia entrano in una fase delicata: ciò che vi pesa da tempo torna a farvi domande, e ignorarle non è più possibile. I single vivono una settimana di alti e bassi, dove un incontro può sembrarvi speciale per poi rivelarsi inconsistente. Le stelle non vi puniscono, ma vi chiedono di fermarvi e ascoltarvi davvero. Solo così ritroverete la strada.

Scorpione – Voto 9,5

Una settimana di pura intensità emotiva e magnetica.

Siete tra i più favoriti del periodo e l’amore, in tutte le sue forme, sembra bussare con determinazione. Le coppie vivono momenti trasformativi, quasi iniziatici, in cui parole profonde aprono varchi che cambiano la relazione per sempre. I single sprigionano un fascino potente, oscuro e irresistibile, che attrae come una fiamma nel buio. C’è passione, c’è profondità, c’è il coraggio di osare. È un cielo fertile, vibrante, perfetto per lasciarsi andare a un sentimento che vi chiede solo sincerità.

Sagittario – Voto 8

L’amore torna a muoversi con un ritmo spontaneo, leggero, quasi giocoso. Vi sentite più sicuri, più disponibili all’incontro, più aperti a ciò che la vita porta con sé. Le coppie ritrovano entusiasmo e complicità, come se qualcosa si fosse finalmente sciolto.

I single, dal canto loro, vivono una fase dinamica, con opportunità interessanti e persone che entrano nel vostro raggio emotivo con una naturalezza sorprendente. È una settimana brillante, serena, con un cielo che vi sostiene senza complicazioni.

Capricorno – Voto 7,5

La vostra settimana sentimentale è costruita su basi solide ma non prive di tensioni sottili. Cercate stabilità, impegno, direzione, ma l’altro potrebbe chiedervi più spontaneità o flessibilità. Le coppie riescono comunque a mantenere un buon equilibrio, soprattutto quando si parla di progetti futuri. I single mostrano un fascino discreto, pacato, ma molto attraente per chi cerca serietà e intensità. Una settimana positiva, anche se vi manca un po’ di leggerezza.

L’amore c’è e può crescere, basta non irrigidire le emozioni.

Acquario – Voto 5,5

La settimana potrebbe portarvi un po’ di distanza emotiva da chiarire con calma. Non tanto per mancanza d’amore, quanto per un senso di distanza emotiva che non riuscite a spiegare nemmeno a voi stessi. Le relazioni sembrano muoversi in parallelo senza incontrarsi davvero, e i single fanno fatica a fidarsi delle intenzioni altrui. Mantenete calma e gentilezza: le stelle vi stanno chiedendo di rallentare, osservare e capire cosa desiderate davvero. Non è un periodo negativo, ma di riflessione profonda, che diventerà prezioso nelle prossime settimane.

Pesci – Voto 9

Una settimana meravigliosamente empatica. Vi muovete con dolcezza, intuizione e una sensibilità che amplifica ogni gesto d’amore.

Le coppie vivono un’intesa rara, fluida, nutriente, fatta di comprensione reciproca e piccoli dettagli che fanno la differenza. I single si sentono pronti a innamorarsi di nuovo e attraggono persone affini, emotivamente mature e disposte a vivere un legame sincero. È un cielo poetico, luminoso, che vi guida senza scosse verso qualcosa di bello e profondo.