L'oroscopo settimanale dal 17 al 23 novembre ci porta a conoscenza delle situazioni di cui saranno protagonisti i vari segni dello zodiaco. Il Toro mostrerà sincerità nei rapporti, mentre il Cancro vivrà giorni all’insegna del romanticismo L'Ariete dovrà cercare di evitare discussioni troppo accese, mentre i Gemelli dovranno essere più chiari. Lo Scorpione ritroverà equilibrio e nuove energie.

Previsioni zodiacali dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Potreste sentire un'urgenza passionale, usate questa energia per ravvivare il legame o per fare incontri audaci, ma evitate discussioni troppo accese.

Toro - Avrete la possibilità di consolidare i rapporti grazie a una ritrovata sincerità; apritevi e non temete di mostrare le vostre fragilità alle persone a voi care.

Gemelli - Sarà una settimana in cui vi verrà chiesto di essere più chiari nelle relazioni; supererete vecchie incomprensioni con il dialogo e l'apertura, ma state attenti a non cadere di nuovo nelle cattive abitudini.

Cancro - Le stelle vi regaleranno tenerezza e romanticismo, potreste vivere momenti intensi con il partner o fare un incontro che vi toccherà nel profondo. Cercate di sfruttare al massimo la situazione.

Leone - Vi converrà bilanciare il desiderio di primeggiare con le necessità del partner; con un po' di pazienza, riscoprirete una complicità dimenticata.

Vergine - Dovrete imparare a lasciar andare il controllo; la dolcezza e la disponibilità vi apriranno a una maggiore armonia nelle relazioni.

Oroscopo dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - Avrete un fascino irresistibile che favorirà nuovi incontri o rinvigorirà i legami esistenti, approfittate del momento per esprimervi senza timori. Potrebbe essere una chance importante, quella che attendevate da tempo.

Scorpione - La vostra intensità sarà al massimo, avrete incontri che lasceranno il segno e desiderio di autenticità nelle relazioni; sarà una settimana di rigenerazione.

Sagittario - Vi concentrerete sull'azione e sul divertimento, rimandando le questioni di cuore più complesse; la libertà e l'entusiasmo saranno contagiosi.

Tenterete diversi approcci, stavolta la fortuna potrebbe essere dalla vostra parte.

Capricorno - Sarete alla ricerca di sicurezza e di un partner che comprenda i vostri pensieri più profondi; i legami nati ora potrebbero rivelarsi molto stabili.

Acquario - Potreste sentirvi spinti a rivedere vecchie dinamiche relazionali, è il momento di fermarsi e affrontare questioni che richiedono attenzione e chiarezza.

Pesci - Avrete una visione più chiara dei vostri desideri, con un'ottima predisposizione a costruire qualcosa di importante e duraturo con il partner o una nuova conoscenza. Trovate un modo per sorprendere la vostra dolce metà.