L'oroscopo della settimana dal 10 al 16 novembre prevede svariati accadimenti sotto l'aspetto sentimentale e lavorativo per i vari segni zodiacali. Il Capricorno dovrà accontentare il proprio partner, mentre la Bilancia avrà una riconciliazione sentimentale. Il Sagittario non dovrà lasciarsi andare a frasi inopportune.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Evitate di fare cose prive di logica e seguite sempre la ragione e meno il cuore. Lavoro: non cercate di strafare, fate le cose che sono utili al vostro progetto.

Toro - Non avrete grossi problemi di coppia, non siate però troppo superficiali.

Lavoro: mettete da parte la timidezza e fate vedere quale è effettivamente il vostro valore professionale.

Gemelli - Cercate di dare spazio esclusivamente alle storie che possano poi portarvi da qualche parte. Lavoro: di stoffa ne avete da vendere, cercate di non cadere nella tela degli interessi altrui.

Cancro - Sono settimane all'insegna dell'amore e di tutta la bellezza che deriva da questo stupendo sentimento. Lavoro: non abituatevi al grigiore generale, cercate di stare sempre un passo avanti.

Leone - Non siete abituati a grandi scossoni nella vita affettiva, qualche scaramuccia è normale. Lavoro: siete bravi ma questo lo sapete già, sfruttate al meglio la considerazione che gli altri hanno di voi.

Vergine - Qualche programma potrebbe avere uno stop inatteso, non allarmatevi è solo questione di tempo e tutto si sistema. Lavoro: non buttatevi troppo giù se qualcosa non va come avevate ardentemente auspicato.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - Prosegue in voi una lenta ma efficace riconciliazione sentimentale con il partner, tutto scorre senza grossi sussulti. Lavoro: qualcosa potrebbe cambiare, siate attenti e pronti ad una nuova e stimolante avventura.

Scorpione - È sempre la passione a riempire le vostre giornate, non è semplice essere sempre al top ma voi provateci, ci riuscirete. Lavoro: continuate a credere in voi stessi e mettete sempre tutto l'impegno necessario.

Sagittario - Siate sinceri e non lasciateci andare a frasi o parole che possano farvi apparire quello che non siete, siate maggiormente accorti.

Lavoro: avete un sogno e potreste anche vederlo esaudito, non è facile ma sarebbe sbagliato non provarci fino alla fine.

Capricorno - Il partner ha voglia di passare del tempo con voi, cercate di accontentarla e non fate i soliti sbagli. Lavoro: alcuni colleghi potrebbero anche convincervi a fare qualcosa di sbagliato, fate molta attenzione e non cadete in tranelli che potrebbero risultare particolarmente dannosi.

Acquario - Non cercate di rimettere insieme dei pezzi se ormai sono completamente rotti, fate quello che vi fa stare meglio. Lavoro: probabilmente non riterrete soddisfacente l'opportunità che vi è stata recapitata, non preoccupatevi ce ne staranno di migliori.

Pesci - non arrabbiatevi troppo se qualcuno non vi capisce fino in fondo, a volte capita di restare incompresi. In ogni caso i colleghi e i datori di lavoro continueranno ad avere un'opinione molto positiva di voi e del vostro operato.