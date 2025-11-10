Le energie astrologiche di questa settimana mostrano alcuni passaggi chiave: il Sole rimane nel segno dello Scorpione fino al 22 novembre, quando transiterà nel Sagittario — segnando un cambiamento d’atmosfera: dall’introspezione alla voglia di espansione. Nel frattempo, Mercurio rimane retrogrado in Scorpione, invitando a rivedere comunicazioni, contratti e progetti che devono essere affinati con cura. Questo è un momento in cui la parola chiave è “riflessione”: non tanto per fermarsi del tutto, ma per scegliere con consapevolezza, per chiudere ciò che è superfluo e costruire con misura ciò che conta.

Classifica settimana dal 17 al 23 novembre con classifica: Scorpione e Toro trovano opportunità concrete e slancio

**1° ** Scorpione: siete protagonisti: la combinazione dell’intensità del segno e il favore del cielo vi porta risultati concreti. Sul lavoro colpi di intuizione vi guidano verso soluzioni vincenti, nelle relazioni si rafforza la complicità e chi vi è vicino percepisce il cambiamento. È il momento di agire con coraggio: ciò che oggi seminate, domani porterà frutti.

**2° ** Toro: stabilità, perseveranza e senso pratico sono le vostre armi migliori. Avete lavorato con costanza e ora ne vedete i primi effetti. In ambito personale potreste ottenere gratificazioni, mentre sul fronte affettivo trovate una dolcezza inaspettata.

Le stelle vi premiano per la solidità e la coerenza.

**3° ** Capricorno: vi sentite centrati e motivati. Le influenze astrali vi aiutano a definire strategie chiare e a portare a termine ciò che era rimasto sospeso. In ambito sentimentale, una maggiore apertura farà la differenza. Non sprecate la vostra energia: conviene puntare su ciò che davvero desiderate.

**4° ** Vergine: la lucidità mentale e la capacità organizzativa sono al top. Avete l’opportunità di rimettere ordine in questioni pratiche e relazionali con efficacia. Qualcosa che sembrava complicato trova ora una direzione chiara. Fate spazio al benessere: non trascurate il riposo.

**5° ** Bilancia: bilanciate tra desiderio di armonia e necessità di cambiamento.

Le relazioni fluiscono meglio se siete sinceri e comunicativi. In ambito lavorativo, una proposta interessante può emergere. Le stelle vi chiedono di credere di più nelle vostre qualità e di non sottovalutarvi.

**6° ** Sagittario: il desiderio di libertà e nuove esperienze è forte. Questa settimana vi offre spunti interessanti, ma serve non saltare troppo presto: alcune idee richiedono maturazione. In amore e nelle amicizie, il vostro entusiasmo è contagioso. Tenete però i piedi per terra.

**7° ** Leone: energia in ripresa, ma serve equilibrio. Siete pronti a uscire da un periodo di stasi, però le relazioni richiedono ascolto e gentilezza. Sul lavoro siete protagonisti, ma non trascurate chi lavora accanto a voi.

Un atteggiamento riflessivo sarà più produttivo di una rampa d’orgoglio.

**8° ** Acquario: il cielo vi invita a guardare più in profondità. Non è il momento delle grandi svolte impulsive, ma di capire cosa volete davvero. Le opportunità non mancano, ma richiedono chiarezza di intenti. In ambito affettivo, evitate distrazioni: concentrati sul legame.

**9° ** Cancro: le emozioni sono più vive e avete bisogno di sentirvi compresi. È un buon periodo per chiarire ciò che vi tiene in sospeso e per rafforzare i legami. Nel lavoro, agite con gradualità: meglio poco ma buono. Verso fine settimana potreste godere di momenti di riconnessione.

**10° ** Ariete: per voi è una settimana di attesa e riassestamento.

L’impulso è forte, ma il cielo consiglia di non forzare. Evitate decisioni drastiche e concentratevi su quello che potete migliorare con calma. Una breve pausa mentale può regalarvi una vista più ampia.

**11° ** Pesci: sensibilità e intuizione sono alte, ma la stanchezza e la confusione possono farsi sentire. Non è il momento ideale per grandi progetti, ma per lasciar sedimentare idee e emozioni. Lavorate sull’ascolto di voi stessi: nel silenzio trovate la tensione che vi guida.

**12° ** Gemelli: la mente corre veloce, ma rischia di disperdersi. Le stelle suggeriscono di non moltiplicare troppe direzioni e di scegliere un solo obiettivo alla volta. Nelle relazioni, chiarimenti urgenti: evitate fraintendimenti e usate parole semplici e vere.

Verso la fine della settimana potreste ritrovare un equilibrio.

Conclusione e consiglio della settimana

La settimana dal 17 al 23 novembre 2025 è un ponte tra la profonda introspezione dello Scorpione e l’apertura verso il Sagittario: un tempo in cui riflettere e scegliere con coscienza, per prepararsi a nuovi orizzonti. Il Mercurio retrogrado invita a rileggere ciò che avete scritto, a rivedere ciò che avete firmato e a chiarire ciò che rimane ambiguo. Il consiglio delle stelle è: non forzate, scegliete. È meglio camminare più lentamente sapendo dove andare, che correre senza direzione. Le opportunità ci sono, ma richiedono presenza, chiarezza e pazienza.