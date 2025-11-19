L'oroscopo settimanale dal 24 al 30 novembre 2025 prevede diverse illusioni per i nati sotto il segno della Vergine. Per il segno del Sagittario sarà tempo di relax e di recupero delle energie perdute. Approfondiamo ora le previsioni nel dettaglio per tutti i segni.

Oroscopo 24-30 novembre, dall'Ariete alla Vergine

Ariete ♈ Si prevede una settimana decisamente scoppiettante sul piano amoroso. La passione sarà protagonista in un contesto di forte romanticismo. Il lavoro sarà una bella sfida da cogliere, vincerla sarà una gratificazione molto edificante.

L'oroscopo suggerisce di essere molto malleabili nel contesto familiare.

Toro ♉ La cautela in amore vi darà gli strumenti giusti per riflettere e dare più senso all'evoluzione che vi attende. Sul lavoro troverete molte facilitazioni grazie all'intervento della fortuna. Una persona fidata potrebbe rivelarsi qualcosa di completamente diverso. Potrete invece contare sul senso di appartenenza familiare.

Gemelli ♊ L'oroscopo prevede delle sfide e dei cambiamenti che potrebbero essere cruciali sia per l'ambito privato che professionale. Con il partner ci saranno alcune delusioni che potrete però affrontare facilmente. Il vostro mondo interiore necessiterà di più attenzioni.

Cancro ♋ Il romanticismo vi darà una impronta più sensibile del solito.

Farete un incontro che cambierà per sempre la vostra vita, elevandola ad un bellissimo sogno. In famiglia molti contrasti troveranno una conclusione, mentre altri potrebbero sorgere in modo del tutto inaspettato.

Leone ♌ Ottimi guadagni. L'economia del vostro segno zodiacale sarà letteralmente al top. Nelle questioni di cuore invece siete sulla buona strada per rendere la settimana dal 24 al 30 novembre un periodo ricco di passione e di colpi di scena. Nel weekend si preannunciano nuove amicizie.

Vergine ♍ Attenzione alle illusioni. Anche se il vostro segno non è incline a lasciarsi prendere dai sentimenti, questa volta ci potrebbero essere delle eccezioni. L'oroscopo lavorativo sarà ricco di difficoltà che dovrete superare senza l'aiuto di nessuno.

Con alcuni colleghi i rapporti si inaspriranno.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia ♎ Il denaro sarà una croce e delizia che dovrete governare il più strettamente possibile. Sul lavoro le rivalità fra colleghi saranno sempre più grandi. Sul piano amoroso le sfide si faranno più incalzanti, soprattutto se di recente ci sono state situazioni che vi hanno messo in imbarazzo.

Scorpione ♏ L'ambito sentimentale vi regalerà delle emozioni davvero soddisfacenti, stando alle previsioni dell'oroscopo. Sul lavoro la comprensione e un lavoro di squadra solido vi darà una ulteriore sicurezza interiore. La fortuna sarà dalla vostra parte quando dovrete far fronte ad alcune sfide di troppo.

Sagittario ♐ Il relax sarà parte integrante della settimana.

Preoccuparvi del lavoro ora sarà soltanto un momento remoto. L'amore invece avrà bisogno di ridimensionarsi per potervi prendere dello spazio per voi stessi. Le questioni familiari potrebbero essere molto più grandi di quelle che appaiono.

Capricorno ♑ Avrete delle criticità sul posto di lavoro che potrebbero influenzare le vostre decisioni future. In famiglia sarà tempo di riattivare la vostra allerta per la salvaguardia dell'armonia. L'oroscopo prevede una bellissima novità di carattere sentimentale che potrete prendere tranquillamente in considerazione.

Acquario ♒ Prenderete una decisione lavorativa che possa realmente cambiare le carte in tavola sul fattore economico. Gli astri suggeriscono di lanciarvi in una avventura amorosa che possa essere per voi uno slancio emotivo.

I guadagni saliranno ma dovrete fare attenzione alle uscite delle giornate finali della settimana.

Pesci ♓ Avrete delle belle novità che interesseranno la sfera economica. Anche in amore assisterete ad un nuovo inizio, come una storia d'amore che finalmente vi regalerà ciò che state cercando. La capacità di essere molto attenti ai dettagli vi aiuterà a superare alcune prove particolarmente ostiche.