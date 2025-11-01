Amore e Relazioni: L'energia al top vi regalerà un'eccezionale carica passionale. Se siete interessati a qualcuno, dovrete dichiararvi, l'audacia sarà premiata. Le coppie ritroveranno una bellissima intesa fisica ed emotiva.

Lavoro e Finanze: Sarete estremamente produttivi e concreti. Raggiungerete risultati tangibili grazie a una grande costanza. Le finanze saranno favorite, soprattutto per chi ha seminato bene.