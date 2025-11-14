Nel weekend dell'15 e 16 novembre i vari segni zodiacali saranno protagonisti sotto il profilo amoroso e lavorativo. Il Capricorno deve distrarsi dal lavoro, mentre per la Bilancia ci saranno delle novità. I Gemelli dovranno cercare di convincere il proprio partner.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete - In amore sarete letteralmente elettrici e avrete voglia di divertirvi con la vostra dolce metà per tutto il fine settimana. Lavoro: avrete la possibilità di ideare nuove situazioni che saranno particolarmente apprezzate.

Toro - Non siate sempre discontinui, almeno nel weekend cercate di dare prova di lealtà e sentimento.

Lavoro: qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto, cercate di non fare sempre retropensieri, vivete alla giornata.

Gemelli - La vostra dolce metà potrebbe avere più di qualche motivo per lamentarsi di voi, fatela ricredere con un po' di semplicità. Lavoro: state dimostrando veramente poco, questa situazione potrebbe ritorcersi lentamente contro di voi.

Cancro - il vostro amore non è e non sarà mai messo in discussione, però impegnatevi un pochino di più. metteteci maggior carattere. Lavoro: potreste essere casualmente messi al corretto di qualcosa di molto interessante che vi accadrà a partire dalla settimana seguente.

Leone - Cambiate strategia, quella attuale si sta rilevando tutto fuorché vincente, abbiate il coraggio di intraprendere una strada nuova.

Lavoro: cosa aspettate a cambiare mestiere? Non è una battuta ma solamente una constatazione.

Vergine - Bene l'amore, avrete la possibilità di dimostrare quanto tenete alla vostra unione, non fate nemmeno mezzo passo indietro. Lavoro: in questo weekend pensate a tutto tranne che al lavoro, per questo ci sarà tempo a partire dalla prossima settimana.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - Qualcosa di importante potrebbe concretizzarsi proprio questo fine settimana, starà a voi capire se sarà positivo o negativo. Lavoro: credete maggiormente in voi stesse e nelle vostre qualità, non abbiate paura a mostrare le vostre brillanti idee.

Scorpione - Non siate timidi, dimostrate il vostro amore e cercate di dire anche "ti amo" al vostro partner, è un momento in cui ne ha bisogno.

Lavoro: nessuna novità eclatante, forse avreste bisogno di maggiore determinazione per affrontare un progetto importante.

Sagittario - Non cadete in provocazioni, se ritenete di dover cambiare rotta non esitate, vi fareste solamente del male. Lavoro: potreste essere richiesti e avere la volontà di cambiare, pensateci bene prima di effettuare delle scelte definitive.

Capricorno - Il fine settimana risulterà essere ideale per ricreare un clima spettacolare all'interno della vostra famiglia, sfruttate l'occasione. Lavoro: non si vive di solo lavoro, cercate di distrarvi e pensate decisamente ad altro.

Acquario - Il vostro partner avrebbe bisogno di relax e di rimanere un po' solo con voi, accontentatelo.

Lavoro: alcune idee risulteranno essere geniali, fatevi apprezzare per ciò che riuscite a dare, concretezza.

Pesci - La passione dominerà il vostro fine settimana, fate qualche sorpresa che possa essere ricordata a lungo. Lavoro: buone soddisfazioni personali, forse vi aspettavate addirittura qualche cosina in più, accontentatevi.