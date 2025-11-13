Secondo l'oroscopo del 15 novembre 2025 l'Ariete può avere delle tensioni inutili con la dolce metà, i Gemelli sono sensibili e l'Acquario può essere molto tranquillo.

Approfondiamo nel dettaglio tutti i segni della giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: delle tensioni inutili sono possibili con il partner. I single sono pronti a definire il proprio cammino, ed essere finalmente soddisfatti. Un progetto di lavoro bloccato può regalare molto stress.

Toro: chi fa parte di una coppia deve dialogare tranquillamente con la dolce metà. Una leggera agitazione è presente nella sfera professionale.

Durante la giornata, la stanchezza è molto più intensa del solito.

Gemelli: la sensibilità può essere notevolmente amplificata. Chi ha da poco affrontato una separazione è abbastanza malinconico. Una certa situazione sul lavoro può finalmente migliorare.

Cancro: l'atteggiamento di chi è solo da tempo è positivo. Una questione lavorativa è più complessa del previsto. Un calo delle energie è possibile nel tardo pomeriggio.

Leone: per i cuori solitari è un periodo di grande incertezza. Il rapporto con la dolce metà è più intenso del solito. Un cambiamento sulla sfera professionale può portare molta apprensione.

Vergine: chi fa parte di una coppia deve essere più prudente. I single sono pronti ad osservare il comportamento della famiglia.

Chi lavora in proprio può essere abbastanza insoddisfatto.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: dei leggeri conflitti sono probabili nei confronti della dolce metà. In questo momento la vota sociale è veramente molto intensa. L'ambito lavorativo può regalare più successo del previsto.

Scorpione: è possibile essere simpatici e fare tante nuove amicizie. Delle grandi trasformazioni possono essere vissute dai single. Attenzione perché l'umore e la forma fisica non sono ai massimi livelli.

Sagittario: sul fronte sentimentale è presente una buona complicità con il partner. Chi è solo da troppo tempo deve prendere una decisione definitiva. Le finanze risultano essere abbastanza stabili.

Capricorno: chi cerca l'amore è disponibile a fare delle nuove conoscenze.

La solitudine può rovinare l'intera giornata. Delle intuizioni interessanti possono arrivare sul campo professionale.

Acquario: chi ha una relazione è molto tranquillo insieme alla persona amata. I cuori solitari possono iniziare una tenera amicizia. Un senso di malessere può comparire in tarda mattinata.

Pesci: durante la giornata è possibile essere ostinati. Per la relazione amorosa è un periodo estremamente positivo. Chi lavora in proprio può concludere un buon affare lavorativo.