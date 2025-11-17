Secondo l'oroscopo del 19 novembre 2025 il Toro è sereno, i Gemelli possono festeggiare insieme alla dolce metà e il Cancro può essere spaventato.

Di seguito, approfondiamo nel dettaglio tutti i segni della giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: è possibile essere affaticati fin dal primo mattino. Delle lievi preoccupazioni sono presenti nella sfera sentimentale. Possono comparire alcuni malesseri stagionali.

Toro: i single sono abbastanza sereni insieme alla famiglia. Gli studenti possono ottenere degli ottimi risultati. Nell'ambito lavorativo è presente molta più disponibilità del solito.

Gemelli: chi fa parte di una coppia è pronto a festeggiare con il partner. Sul lavoro ci sono tanti progetti impegnativi da portare a termine. La forma fisica è veramente buona e l'umore contento.

Cancro: una delusione può arrivare da una vecchia amica. Chi ha una relazione è molto spaventato dai comportamenti della dolce metà. I creativi possono vivere una giornata soddisfacente.

Leone: in questo periodo, l'amore per il partner è davvero forte. I cuori solitari possono restare in silenzio per molto tempo. Delle buone ispirazioni sono in arrivo dal campo professionale.

Vergine: chi è solo da tempo è sognatore e soprattutto pigro. Finalmente con il partner è presente una buona sintonia. Gli affari di lavoro procedono in modo molto tranquillo.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: è possibile essere troppo protettivi con la persona amata. La giornata può regalare tanta complicità con la famiglia. Alcuni commenti possono destabilizzare chi lavora in proprio.

Scorpione: i single hanno deciso di prendere le distanze da alcune persone, per essere più tranquilli. Per natura, chi ha una relazione è molto affettuoso. Delle pressioni lavorative possono rovinare l'intera giornata.

Sagittario: delle brutte sorprese possono ricevere i cuori solitari. Chi fa parte di una coppia reclama molto più spazio e indipendenza. Sulla sfera professionale la creatività è momentaneamente bloccata.

Capricorno: in questo periodo, la sensibilità è veramente molto forte.

Un'improvvisa insicurezza può comparire nella relazione sentimentale. La salute è ottima, ed è presente una buona forza fisica.

Acquario: è possibile essere in ansia per alcune questioni. I single sono troppo orgogliosi per accettare dei compromessi. Il fisico ha dei piccoli problemi da risolvere, invece l'umore è abbastanza tranquillo.

Pesci: con molta consapevolezza si può risolvere un problema con la famiglia. Questo è il momento ideale per fare delle nuove amicizie. Chi lavora nella creatività può ottenere molti successi.