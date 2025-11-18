Secondo l'oroscopo del 20 novembre 2025 l'Ariete ha la giusta lucidità, i Gemelli possono essere molto stressati e il Cancro è veramente magnetico.

Di seguito, approfondiamo nel dettaglio tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single hanno la giusta lucidità per affrontare una questione. La situazione finanziaria ha bisogno di tanta prudenza. La giornata lavorativa può essere molto più fortunata del previsto.

Toro: i cuori solitari sono pronti a risolvere un problema. Una piccola discussione è probabile con la dolce metà. Sulla sfera professionali sono in arrivo delle garanzie attese da tempo.

Gemelli: le relazioni interpersonali stanno vivendo un buon momento. Chi è solo da tempo è molto più stressato del solito. Sull'ambito lavorativo sono possibili alcuni cambiamenti.

Cancro: lo sguardo di chi cerca l'amore è davvero magnetico. Chi fa parte di una coppia può vivere delle emozioni speciali insieme al partner. Per il lavoro sta vivendo un periodo abbastanza soddisfacente.

Leone: durante la giornata è possibile essere arroganti con molte persone. Finalmente la sfera amorosa offre delle garanzie in più. Per l'ambito lavorativo è un momento abbastanza critico.

Vergine: chi ha una relazione può mostrarsi distaccato nei confronti della persona amata. I cuori solitari possono proseguire per la propria strada, ed essere estremamente soddisfatti.

Delle lievi perplessità possono comparire sulla sfera lavorativa.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: delle opportunità vanno colte molto velocemente. Dei momenti riflessivi possono essere affrontati da chi ha una relazione. Attenzione perché dei nuovi pensieri possono occupare la mente di chi lavora in proprio.

Scorpione: un maggiore sicurezza è presente sulla relazione sentimentale. Dei nuovi progetti personali vanno elaborati con determinazione. La giornata può regalare una maggiore sicurezza sul lavoro.

Sagittario: chi fa parte di una coppia può vivere un periodo importante con il partner. Per chi cerca l'amore è in corso un buon recupero delle energie. Chi lavora in proprio è nervoso perché ha tanti avversari da affrontare.

Capricorno: i cuori solitari hanno un grande desiderio di avventura. Chi esplora dei nuovi ambienti lavorativi può essere soddisfatto. Un malessere molto lieve può comparire improvvisamente.

Acquario: chi ha vissuto dei conflitti può velocemente recuperare. Questo è il momento più adatto per fare una scelta significativa. Una situazione imprevista può rallentare il campo lavorativo.

Pesci: chi fa parte di una coppia può avere dei nuovi stimoli con la persona amata. I single possono perdere improvvisamente la pazienza. Sull'ambito lavorativo è presente tanta curiosità.