Secondo l'oroscopo del 22 novembre 2025 il Toro ha delle buone prospettive lavorative, i Gemelli sono molto agitati e il Cancro è positivo.

Di seguito approfondiamo nel dettaglio i segni di questa giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: la giornata di chi è solo da tempo è abbastanza dinamica. Chi fa parte di una coppia sta vivendo un momento davvero positivo. Finalmente sul lavoro è in corso un netto recupero.

Toro: dei piccoli chiarimenti sono possibili con il partner. I cuori solitari possono essere spaventati da alcune questioni. Le prospettive lavorative sono molto più buone del previsto.

Gemelli: i single possono avere più agitazione del solito. In questo periodo è fondamentale ascoltare attentamente la dolce metà. Sulla sfera professionale è importante non affaticarsi inutilmente.

Cancro: degli incontri stimolanti possono essere fatti dai cuori solitari. Sulla relazione amorosa può arrivare una buona notizia. Sull'ambito lavorativo sono presenti dei segnali positivi.

Leone: chi è solo da troppo tempo può affrontare una giornata pesante. Finalmente sono in arrivo delle importanti vittorie personali. Il lavoro può regalare più soddisfazioni del solito.

Vergine: è possibile vivere una situazione noiosa insieme alla persona amata. In questo momento, i pensieri solo totalmente negativi.

Chi lavora in proprio può finalmente puntare al successo.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i cuori solitari possono essere molto razionali. Chi ha accanto la persona giusta è veramente felice. Sulla sfera professionale è necessario avere tanta pazienza.

Scorpione: chi cerca l'amore può trascorrere dei momenti spensierati insieme alla famiglia. Chi lavora nel commercio deve dimostrare le proprie capacità a molte più persone del previsto. Il piano emotivo può avere dei momenti di alti e bassi.

Sagittario: per la sfera sentimentale è un periodo veramente sottotono. Le troppe pressioni possono regalare molta insofferenza. Sull'ambito lavorativo sono possibili delle piccole polemiche.

Capricorno: è opportuno gestire attentamente lo stress, per evitare dei futuri problemi.

Le responsabilità di chi ha una relazione sono tante. Un lieve malessere può rovinare quasi l'intera giornata.

Acquario: chi fa parte di una coppia è pronto a costruire qualcosa di profondo insieme alla dolce metà. I cuori solitari sono più impazienti del passato. Un cambiamenti importante è probabile sul campo professionale.

Pesci: i single possono avere dei momenti di disagio con alcuni amici. Dei buoni consensi sono in arrivo dal lavoro. Possono comparire dei leggeri malesseri stagionali.