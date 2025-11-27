Secondo l'oroscopo del 29 novembre 2025 l'Ariete può vivere delle emozioni molto forti, i Gemelli possono avere delle tensioni con il partner e il Leone può iniziare delle esperienze preziose.

Di seguito approfondiamo i dettagli per tutti i segni zodiacali.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: per i cuori solitari è una giornata ricca di forti emozioni. Per la sfera sentimentale sono in arrivo delle ottime notizie. Chi lavora in proprio può dare il massimo e ottenere molte soddisfazioni.

Toro: finalmente è possibile recuperare l'intimità con la dolce metà.

I single devono avere più pazienza del solito. Dal campo lavorativo possono arrivare delle risposte molto interessanti.

Gemelli: con il partner è possibile avere alcune tensioni. Chi è single da tempo, ora è abbastanza agitato e soprattutto nervoso. Nella sfera professionale è importante avanzare con molta cautela.

Cancro: in questo periodo è presente molta forza. Con molta intelligenza si può risolvere un problema con la famiglia. Una questione finanziaria può avere la giusta soluzione.

Leone: delle esperienze preziose possono essere vissute con la persona amata. I single possono trascorrere la giornata in totale serenità. Delle piccole vittore sono in arrivo dal campo lavorativo.

Vergine: si possono trovare le migliori opportunità per il futuro.

La relazione amorosa risulta essere molto intrigante. Sul lavoro è possibile ritrovare la concentrazione del passato.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: in amore si possono chiarire diverse questioni importanti e ritrovare la felicità. I cuori solitari possono vivere una fase abbastanza complicata. Chi lavora in proprio può puntare solamente al successo.

Scorpione: lo stress può rovinare la relazione con il partner. Una leggera malinconia può essere avvertita durante la giornata. L'ambito professionale può ottenere i risultati sperati.

Sagittario: per chi è single da tempo è un momento negativo. Un buon recupero è in corso sulla sfera sentimentale. Un lieve calo delle energie è possibile nel tardo pomeriggio.

Capricorno: chi fa parte di una coppia può vivere un momento stimolante insieme alla persona amata. I single possono fare degli incontri davvero magici. In questo periodo è fondamentale prendersi cura di se stessi.

Acquario: la giornata va organizzata con molto ottimismo. Alcune proposte possono riscaldare il cuore dei single. Un malessere di stagione può rallentare il campo lavorativo.

Pesci: per i cuori solitari è un periodo sottotono. Chi ha invece una relazione può vivere dei momenti di malinconia insieme alla dolce metà. L'ambizione - sul lavoro - può far ottenere molte più soddisfazioni del previsto.