Oroscopo di giovedì 6 novembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – La sicurezza e la compostezza che dimostrate vi garantiranno l'affetto e le confidenze delle persone. Una nuova carica di energia vi permetterà di fare compiti in maniera produttiva, senza mai sprecare un briciolo di tempo. Se non siete d’accordo con una persona cara, mostratevi cauti: valutate con attenzione le vostre affermazioni. Le frasi aggressive, dette nei momenti di tensione, possono infatti lasciare segni difficili da cancellare. Voto: 5

Toro – Avvertite l'esigenza di un profondo rinnovamento. La giusta ispirazione si trova nel vostro cuore: permettetele di manifestarsi e di spingervi oltre le consuete barriere. Questo è un momento propizio per gli scambi costruttivi e le nuove amicizie.

Se doveste affrontare situazioni inattese o urgenze, non fatevi prendere dal panico, ma reagite mantenendo la vostra lucidità. La vostra notevole prontezza mentale vi sarà di grande aiuto per agire in maniera risoluta. Voto: 8

Gemelli – Vi sentite più liberi di dare spazio ai vostri progetti: siete entusiasti! La vostra mente è particolarmente attiva e ricca di spunti. Per bilanciare questo fervore intellettuale, provate a cambiare aria e uscite dalla solita routine. Questo è il momento ideale per condividere le vostre intuizioni, ma fatelo con riguardo per la sensibilità delle persone che vi circondano. Tenendo sotto controllo la vostra eccessiva fretta, vedrete che tutto procederà per il meglio.

Evitate di presentare le vostre opinioni o i vostri approcci come se fossero l'unica via per raggiungere la serenità. Voto: 7

Cancro – Riuscirete a superare qualsiasi ostacolo, poiché nulla potrà frenare la vostra propositività. La vostra fermezza e il valore intrinseco vi garantiranno enormi gratificazioni. Quale altro stimolo vi occorre? In questo periodo sarà facile per voi dedicarvi al miglioramento personale. Procedete senza esitare. Mostrerete una maggiore audacia nell'affrontare imprese ardue e sarete più convinti della direzione intrapresa. Voto: 8

Astrologia per il giorno 6 novembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Discutete con i familiari prima di avviare progetti che potrebbero non essere pienamente approvati.

La migliore soluzione è raggiungere un giusto compromesso. Dovrete essere disposti a cedere su qualcosa per risolvere un conflitto e rafforzare i legami con le persone a cui tenete. Ampliando la vostra prospettiva e dimostrando apertura mentale, i vostri rapporti vi daranno nuove gioie. Voto: 4

Vergine – Riconnettervi con voi stessi è un passo importante in questo periodo. Prima di gettarvi a capofitto in nuovi progetti, dedicate del tempo a ricentrare le vostre energie per poi tornare con una carica rinnovata. Il ritmo incalzante dei vostri pensieri rischia di sovraccaricarvi. Vi serve un momento di tregua mentale; ricordate di staccare la spina. Le circostanze attuali vi sono favorevoli, quindi assicuratevi di indirizzare le vostre forze con giudizio.

Il vostro innato dinamismo può portarvi a ottenere risultati eccellenti, a patto che le iniziative che intraprendete siano in armonia con ciò che vi sta veramente a cuore. Voto: 8

Bilancia – I vostri recenti successi aumenteranno notevolmente il vostro ottimismo. È il momento ideale per dedicarvi a iniziative che richiedono un impegno maggiore. Non ignorate, però, i segnali dello stress accumulato nelle ultime settimane. Per questo, è fondamentale che dedichiate tempo all'attività fisica e al relax. Sfruttate la vostra determinazione, persino la vostra indole più risoluta, in maniera costruttiva. Potrete incanalare questa energia in eccesso in direzioni positive: ad esempio, stabilendo nuove relazioni, definendo nuovi traguardi, accettando una sfida stimolante o mostrando una tenacia che si rivelerà molto fruttuosa.

Voto: 6

Scorpione – Sarete particolarmente affabili in questo periodo, guadagnando la fiducia di chi vi circonda. Ricambiate con gratitudine. Per tornare a uno stato di forma ottimale e ristabilire le buone abitudini, saranno necessarie delle rinunce, in particolare smettendo di fare spuntini. Le prospettive sono positive: è il momento di agire. State riesaminando alcuni settori della vostra esistenza. State reindirizzando le vostre azioni verso la meta giusta. Voto: 8

Previsioni astrologiche e pagelle di giovedì 6 novembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Troverete grande gioia nell'offrire sostegno a una persona cara che ha bisogno di voi. Sentite l'esigenza di rallentare, di ascoltare la vostra voce interiore e di concedervi il riposo che meritate, senza alcun senso di colpa.

In questo periodo, siete più vivaci e impulsivi del solito: l’oroscopo vi consiglia di evitare attività rischiose e discussioni accese. Concentrate piuttosto le vostre risorse sulle priorità che vi stanno a cuore, lasciando da parte la necessità di primeggiare o di imporre le vostre idee. Così facendo, eviterete momenti spiacevoli. Voto: 8

Capricorno – Ascoltate con attenzione e non interrompete coloro che vi parlano: le loro risposte potrebbero lasciarvi a bocca aperta. Se la stanchezza interferisce con le vostre attività, cercate il rimedio nel vostro regime alimentare e nella qualità del riposo notturno. La vostra autostima è alta e la voglia di fare è in aumento; siete pronti ad accettare nuovi stimoli.

Voto: 8

Acquario – Siete così persuasi delle vostre posizioni che state trascurando gli elementi più importanti. L'oroscopo vi invita a meditare attentamente prima di esprimervi. Fate attenzione a non risultare troppo rigidi; nel tentativo di sveltire i tempi, state logorando le vostre energie. È il momento ideale per abbandonare la routine, risvegliare i vostri desideri sopiti e dare nuovo slancio alla motivazione. Siete pronti a essere più spontanei, a vivere con maggiore intensità e ad amare più in profondità. Sta a voi sfruttare appieno questa opportunità. Voto: 5

Pesci – Le stelle vi invitano ad ampliare i vostri orizzonti e a superare i vecchi schemi. Sentite il bisogno di spingervi oltre i limiti o di esplorare nuove prospettive.

Vi rifiutate di accettare soluzioni semplici o risposte superficiali. L'ignoto vi attira con forza e non potete fare a meno di assecondarlo. State traendo beneficio da influssi planetari molto favorevoli. La vostra mentalità è ricettiva a ogni forma di iniziativa. Apparite molto sicuri di voi stessi. Il vostro ottimismo vi spinge a creare e ad agire, specialmente se avete progetti in mente. Voto: 9