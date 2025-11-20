Nell'oroscopo del weekend del 22 e 23 novembre, le energie planetarie suggeriscono un mix tra riflessione e slancio: è il momento giusto per consolidare ciò che si sente vero, risvegliare entusiasmi sopiti e curare corpo e mente.

Le parole chiave da tenere a mente per questa fase sono: crescita personale, nuovi inizi, equilibrio emotivo, opportunità professionali, salute e benessere.

Previsioni oroscopo weekend 22-23 novembre 2025 segno per segno

Ariete: periodo proficuo in campo professionale per voi nativi del segno. L'energia di Marte in trigono sarà molto utile per gestire in maniera efficace le vostre mansioni, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

In amore sarà un weekend discreto. Attenzione, però, durante la giornata di domenica, quando la Luna si troverà in quadratura dal segno del Capricorno. Voto - 8️⃣

Toro: i buoni sentimenti faticano a venire a galla considerato Venere in opposizione. Anche la Luna non vi darà grandi alternative nel vostro rapporto. Evitate dinamiche troppo rigide, che possono scuotere in negativo il vostro legame. Nel lavoro cercate di trovare la giusta ispirazione e metterla in pratica, nonostante queste stelle contrarie. Voto - 6️⃣

Gemelli: dovrete essere un po’ più concreti nel vostro modo di amare secondo l'oroscopo. Queste stelle non vi daranno molte occasioni, per cui toccherà a voi rimboccarvi le maniche.

Un piccolo gesto può fare la differenza. Nel lavoro perfezionate ciò che già sapete fare, in modo tale da massimizzare il risultato. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno buone stelle sopra di voi secondo l'oroscopo. Con Venere in buon aspetto, godrete di un rapporto sincero e affiatato, ma attenzione durante la giornata di domenica, quando la Luna sarà in opposizione. in quanto al lavoro la creatività tornerà a fare la padrona nei vostri progetti, grazie al sostegno di Mercurio in trigono. Voto - 8️⃣

Leone: alcuni progetti potrebbero richiedere una revisione in questo periodo. Avete obiettivi ambiziosi, e ci tenete molto affinché questi possano realizzarsi. Non abbiate fretta dunque.

In amore la Luna vi darà una mano in questo periodo, ma con Venere in quadratura non aspettatevi sempre momenti da batticuore. Se siete single siate pazienti e comprensivi nel vostro modo di approcciarvi. Voto - 6️⃣

Vergine: fine settimana di novembre tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Con la Luna in quadratura dal segno del Sagittario però, potrebbe emergere un desiderio di rassicurazione tra voi e il partner, almeno durante la giornata di sabato. Per quanto riguarda il lavoro sarete sulla strada giusta, soprattutto ora che Mercurio agisce nuovamente a vostro favore. Marte in sestile invece vi darà buone energie da investire. Voto - 7️⃣

Bilancia: il carisma non vi manca in amore secondo l'oroscopo.

Attenzione però durante la giornata di domenica. Con la Luna che passa in quadratura, non dovrete essere esuberanti o impulsivi nei confronti del partner, per non causare discussioni. In quanto al lavoro alcuni progetti attivi da tempo potrebbero finalmente ottenere il riconoscimento tanto meritato. Voto - 7️⃣

Scorpione: in questo weekend di novembre concedetevi qualche momento in più solo per voi e il partner. Venere sarà favorevole, e anche la Luna vi darà una mano a esprimere al meglio le vostre emozioni, soprattutto verso voi cuori solitari. In quanto al lavoro ci metterete maggior precisione e impegno nei vostri progetti grazie a Mercurio, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 9️⃣

Sagittario: è arrivato il momento di mettersi in gioco secondo l'oroscopo, almeno dal punto di vista sentimentale.

La Luna sarà favorevole, e i lievi influssi positivi di Venere potrebbero spingervi a trovare la persona giusta per voi. Nel lavoro con un po’ di carisma e impegno in più, potreste riuscire a mettere insieme progetti di più ampio respiro. Voto - 8️⃣

Capricorno: ottimo fine settimana per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna e Venere a favore, parlerete con il cuore alla persona che amate, costruendo un rapporto sincero e affiatato. In ambito professionale le giuste intuizioni potrebbero portarvi lontano. Affidatevi alla creatività di Mercurio e all'energia di Marte per raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Acquario: la vostra voglia di libertà e novità potrebbe scontarsi con la realtà della vostra relazione di coppia e con queste stelle contrarie.

Per essere liberi, dovrete prima venire incontro alla vostra relazione sentimentale. In ambito professionale avrete bisogno di riflettere sulle vostre mansioni, e ritrovare la giusta direzione, senza agire d'istinto. Voto - 6️⃣

Pesci: questo weekend di novembre potrebbe iniziare un po’ a rilento a causa della Luna in quadratura. Fortunatamente, Venere sarà a favore, e vi aiuterà a godere di un legame abbastanza tranquillo con la persona che amate. Nel lavoro nuovi progetti potrebbero stimolare la vostra creatività. Con Mercurio e Marte a favore, potrete ambire in alto. Voto - 8️⃣