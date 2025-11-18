Secondo l’oroscopo del weekend 22-23 novembre 2025, il Toro sarà piuttosto discreto, i Gemelli più nervosi e il Leone potrà vivere giornate molto serene.

Di seguito approfondiamo le previsioni per tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single hanno l'animo molto più misterioso del solito. Un fine settimana intrigante può essere vissuto con la persona amata. Il campo lavorativo può vivere un momento interessante.

Toro: è possibile essere discreti di fronte ad alcune questioni. Sulla sfera sentimentale è presente un mix di possessività e gelosia.

Sul lavoro è possibile essere davvero intrattabili.

Gemelli: chi è solo da tempo può essere molto più isterico del previsto. Chi ha una relazione è pronto a giudicare il partner e questo può portare dei malumori. Per la sfera professionale è un weekend molto complesso.

Cancro: è probabile iniziare una nuova amicizia molto profonda e tenera. Per gli studi è un periodo molto impegnativo. Chi lavora in proprio potrebbe vedere riconosciuti alcuni sforzi recenti, senza che ciò implichi risultati economici garantiti.

Leone: con serenità è possibile dialogare con la dolce metà. Alcuni ricordi del passato possono portare molta malinconia. Con una buona forza interiore si può affrontare l'intero fine settimana.

Vergine: sulla sfera sentimentale procede tutto molto tranquillamente. Gli studi e le attività personali potrebbero portare piccole soddisfazioni, senza aspettative economiche. In questo weekend potreste sentirvi un po’ più affaticati, come talvolta accade nei cambi di stagione.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i cuori solitari possono iniziare un nuovo flirt senza alcun rimpianto. Chi fa parte di una coppia è abbastanza rilassato insieme alla persona amata. Una nuova spesa legata al lavoro potrebbe risultare sensata, purché valutata con attenzione personale.

Scorpione: è possibile diventare molto protettivi con il partner. Chi è solo da tempo è ipercritico nei confronti della famiglia.

Nel weekend è possibile avere delle tensioni sul campo lavorativo.

Sagittario: i single possono vivere un weekend migliore del previsto. Per la relazione amorosa è un periodo molto intenso. Sulla sfera professionale è necessario avere una grande precisione.

Capricorno: per chi ha una relazione è un periodo molto movimentato. In modo grintoso è possibile affrontare il campo lavorativo. Una passeggiata potrebbe aiutare a ritrovare un po’ di leggerezza, se lo desiderate.

Acquario: nei confronti della persona amata servono molte più tenerezze. In questo momento, i single sono davvero incontentabili. Una buona complicità è presente sull'ambito lavorativo.

Pesci: dei momenti di tensione si possono vivere con la famiglia. Chi fa parte di una coppia può ritrovare la pace con il partner. Con un po’ di calma potreste sentirvi più soddisfatti del vostro impegno lavorativo.